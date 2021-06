Giật mình khoảnh khắc cháu bé lao từ cổng nhà ra đường suýt bị ô tô tông trúng

Toàn cảnh vụ việc đã được camera hành trình của chiếc ô tô ghi lại được.

Khoảnh khắc bé trai lao ra đường suýt bị ô tô đâm trúng

Theo đó, khi chiếc xe đang di chuyển trong một con ngõ khá vắng người thì bất ngờ một bé trai từ trong nhà lao ra cổng. Thời điểm này, bé không đi dép và trông khá hoảng loạn.

Trước tình huống nguy hiểm bất ngờ, tài xế ô tô đã phản xạ nhanh, kịp thời phanh xe dừng lại khi đầu xe chỉ còn cách bé trai một khoảng rất ngắn.

Em bé chỉ cách đầu ô tô một khoảng cách rất ngắn

May mắn em bé không sao, tay em bé chạm được vào đầu ô tô rồi bé nhanh chóng chạy vào nhà.

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đang nhận được quan tâm của nhiều người. Đa phần ý kiến đều chê trách sự chủ quan của gia đình cháu bé và dành lời khen cho cách xử lý tình huống nhanh của tài xế.

Bên cạnh đó, số khác gay gắt cho rằng, đây là vụ việc không hiếm, bởi đã có rất nhiều vụ việc chỉ vì vài phút lơ là của người lớn mà hậu quả khôn lường. Nếu tài xế không tỉnh táo xử lý thì chưa biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra.

Hiện đoạn clip vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của người dùng mạng.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc