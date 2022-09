Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi đột ngột ngất đi, lên cơn tai biến khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa xót xa.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Người đàn ông đột ngột ngất lịm trong cửa hàng, phản ứng nhanh nhạy của chủ shop nhận về 'mưa lời khen'

Được biết, sự việc được camera an ninh tại một cửa hàng đện thoại ghi lại. Lúc này một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi tại quầy đón tiếp của cửa hàng. Có vẻ ông muốn chủ shop sửa chữa gì đó cho chiếc điện thoại của mình. Đột nhiên, người đàn ông gục đầu xuống bàn. Sau đó, khi nghe thấy chủ shop giải thích gì đó về chiếc điện thoại, ông lại cố ngồi dậy và trả lời.

Tuy nhiên, đang nói dở, người đàn ông bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê, rồi từ từ lịm đi ngay khi ngồi trên ghế. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, chủ shop vội vàng chạy ra phía người đàn ông để đỡ lấy trước khi người này bị ngã xuống đất và sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.

Nhiều người phải cảm thán trước phán ứng nhanh nhẹn, kịp thời cứu người của nam chủ shop. Bênh cạnh đó cũng bảy tỏ lo lắng cho sức khỏe của người đàn ông trên.

"May mắn là anh ấy chạy ra đỡ kịp, không thì ngã xuống đất cũng nguy hiểm lắm, vì bác nhìn có vẻ lớn tuổi rồi",

"Bệnh tai biến này nhanh lắm, phải sơ cứu kịp thời, không nguy hiểm như chơi",

"Đúng là không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Đang ngồi bình thường, tự nhiên lăn ra ngất",...

Điều bất ngờ là sau đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hôi, người nhà nạn nhân xem được đoạn clip trên đã lên tiếng cho biết, sau khi được đưa đi cấp cứu, người đàn ông đã không may qua đời.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn