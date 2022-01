Người đàn ông bị đâm chết khi can ngăn vụ xô xát

Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội, đang tạm giữ Tạ Văn Hùng (ở xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai) để điều tra hành vi Giết người.

Nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Đ.X.





Theo thông tin từ UBND xã Ngọc Liệp, đêm 22/1, chính quyền địa phương nhận tin báo về một vụ xô xát. Thời điểm trên, Hùng điều khiển xe máy và va chạm giao thông với người khác. Hai bên mâu thuẫn, chửi bới rồi xô xát.

Lúc này, anh T.V.T. (hàng xóm của Hùng) vào can ngăn thì mâu thuẫn lại nổ ra giữa anh và Hùng. Trong lúc bực tức, Hùng dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người anh T. khiến nạn nhân ngã gục.

Lãnh đạo địa phương cho biết nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Nghi phạm gây ra vụ việc bị Công an xã Ngọc Liệp bắt giữ tại hiện trường, sau đó bàn giao cho Công an huyện tiếp tục thụ lý điều tra.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn