Người dân Nghệ An từ phía Nam tự phát về quê cách ly thế nào?

Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội Nghệ An, hiện có 329.000 người Nghệ An làm việc ở các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, đã có gần 88.000 người trở về quê, trên 28.000 người đang trong độ tuổi lao động. Dự báo số lượng công dân Nghệ An trở về sẽ tăng cao trong thời gian tới do TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã nới lỏng giãn cách. Sáng 5-10, Nghệ An ghi nhận thêm 7 ca COVID-19, nâng số bệnh nhân từ đầu mùa dịch đến nay lên 1.884 bệnh nhân. Hiện có 18 người tử vong, 1.785 người ra viện và đang điều trị cho 81 bệnh nhân.