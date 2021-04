Người dân ghi lại cảnh 2 chiến sĩ CSGT cùng tài xế ô tô tải giằng co quyết liệt giữa đường

Một phần diễn biến sự việc đã được camera hành trình của ô tô lưu thông cùng thời điểm ghi lại. Cụ thể trong đoạn clip, chiếc xe tải đang dừng đỗ giữa đường khiến các phương tiện khác gặp nhiều khó khăn trong quá trình lưu thông.

Lúc này, tài xế ô tô tải vẫn đang ngồi trong cabin và có xảy ra giằng co với 2 chiến sĩ CSGT. Người này nhất quyết đóng cửa xe lại, mặc hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Trước đó, theo chia sẻ thì dường như ô tô tải mắc lỗi chở hàng cồng kềnh nhưng thay vì nghe theo hiệu lệnh, tài xế lại nhấn ga bỏ chạy. Hiện nguyên nhân chính xác của sự việc này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của dư luận.

Tài xế ô tô tải cùng CSGT giằng co nhau giữa đường

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc