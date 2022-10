Người dân bất lực chứng kiến nước lũ tràn về, dâng ngập xe cộ và nhà cửa chỉ chưa đầy một phút

Những ngày qua, các tỉnh miền Trung liên tục phải hứng chịu những đợt mưa lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con. Một trong những địa phương phải chịu thiệt hại nặng nề chính là TP Đà Nẵng.

Trên mạng xã hội liên tục chia sẻ những hình ảnh, video về những thiệt hại mà bà con TP Đà Nẵng gánh chịu khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mới đây nhất, nhiều diễn đàn chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nước lũ dâng cao, tràn vào một nhà dân ở Đà Nẵng chỉ trong tích tắc khiến người dân không kịp trở tay gây chú ý mạng xã hội. Có lẽ, với nhiều người, đây cũng là lần đầu tiên họ được chứng kiến sự nguy hiểm của những cơn bão lũ, bất lực khi chỉ biết đứng nhìn lũ cuốn trôi, phá hỏng mọi tài sản.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Người dân bất lực chứng kiến lũ tràn về trong tích tắc, không kịp bảo quản tài sản)

Theo đoạn clip ghi lại, một phút trước, người đàn ông còn quét dọn nhà cửa. Thế nhưng, chỉ vừa bước vào nhà một phút sau đó, nước lũ đã tràn về, dâng lên cao nhanh chóng gây ngập nhà cửa, xe cộ.

Phút trước người đàn ông còn quét dọn nhà cửa

Phút sau đó, nước lũ đã tràn về, dâng cao gây ngập xe cộ, nhà cửa.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cảnh bão lũ ùa về và tàn phá chỉ trong tích tắc. Bên cạnh đó, nhiều người dân trong vùng lũ cũng chia sẻ những kỷ niệm khó quên của chính mình và gia đình.

"Nước gần tới cửa lo bế con lên trên lầu 2. Chưa đầy 30 phút sau soi đèn pin xuống lấy cái ấm nước pha sữa cho con, bước ra khỏi cầu thang phát là nước tới đầu gối rồi. Thề vừa bị giật mình vì nước quá lạnh còn vừa bị sốc tâm lý nữa. Hơn 20 năm sống ở Đà Nẵng chưa bao giờ chứng kiến cảnh như vậy. Bão chưa kịp dứt thì tới lũ, nghe đâu còn sắp có bão tiếp"

"Nhìn buồn thật, nhiều khi kiểu bất lực rất muốn làm gì đó nhưng trở tay không kịp ấy, gửi ngàn lời chúc đến người dân ở vùng lũ. Mong sao mọi người sẽ sớm trở lại cuộc sống ổn định bình thường".

"Này thì ai mà trở tay cho kịp, thông thường sẽ có cảnh báo lũ quét, người dân còn chuẩn bị chứ bất ngờ như này bảo vệ bản thân còn khó chứ nói gì tới tài sản. Khổ thật".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn