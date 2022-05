Người cha lên tiếng vụ con trai 3 tuổi bất ngờ bị mẹ khai tử

Ngày 22/5, một lãnh đạo UBND phường Tân An (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị sẽ đề xuất UBND Tp.Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt đối với T.T.N.P. (SN 1990, trú tại Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) từ 10-20 triệu đồng vì vi phạm quy định về đăng ký khai tử.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đang phối hợp làm rõ động cơ, mục đích của người phụ nữ này khi khai tử cho con trai đang còn sống.

Sáng cùng ngày, ông N.T.D. (SN 1981, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) - cha ruột của bé trai 3 tuổi bất ngờ bị mẹ khai tử khi đang còn sống cho biết, đã tìm kiếm con nhiều nơi, làm đơn trình báo cơ quan công an nhưng đến nay vẫn không biết con mình ở đâu.

Ông D. cho hay, ông và bà T.T.N.P. kết hôn năm 2018. Đến khi vừa sinh cháu N.H.L. (con ông D. và bà P.) được ít tháng thì vợ chồng ông ly hôn.

Bé trai 3 tuổi bất ngờ bị mẹ khai tử.

Vào cuối năm 2019, khoảng 2 tháng sau khi được tòa cho phép nuôi con, bà P. yêu cầu ông D. nuôi con. Sau đó, ông D. đưa con qua tỉnh Kon Tum làm thuê.

Ngày 30/4, ông D. đưa con về Đắk Lắk để chữa bệnh và được bà ngoại nhận trông coi cho ít tháng, còn ông quay lại Kon Tum làm việc.

Đến ngày 12/5, ông D. gọi video nhiều lần để gặp con nhưng không được. Vì quá lo lắng nên ông D. bắt xe về Đắk Lắk vào sáng 14/5. Lúc này, ông D. hỏi con ở đâu và xin gặp thì bà P. không chịu, rồi đưa giấy báo tử.

Cũng theo ông D., những ngày qua, ông đã dò hỏi, tìm kiếm nhiều nơi, làm đơn trình báo cơ quan công an nhưng đến giờ vẫn không biết con ở đâu. Khi làm việc với công an, bà P. có gọi video quay cảnh con đang nằm ngủ nhưng không biết ở đâu, tình trạng sức khỏe thế nào. Do đó, ông mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, hỗ trợ tìm lại con cho mình.

Trước đó, ngày 11/5, bà T.T.N.P. đến UBND phường Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L. (SN 2019, con trai bà P.). Bà P. khai, cháu L. mất vào lúc 18h30’ ngày 4/5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi.

Đến tối 19/5, bố của cháu L. bất ngờ đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

Ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An (người trực tiếp ký giấy khai tử) cho hay, cán bộ tham mưu của phường trình bày, bà P. đến phường khai tử cho con trai và có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Không chỉ vậy, bà P. khóc lóc, mặt lộ rõ vẻ đau buồn và có ký cam kết những gì khai là đúng sự thật.

Khi làm việc với công an, bà P. thừa nhận vợ chồng bà đã ly hôn, vì bố bé luôn tìm đến mẹ gây áp lực, phiền hà đến cuộc sống nên trong lúc tinh thần không ổn định, bà đã làm khai tử cho con.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo phường Tân An cho biết, đã chỉ đạo thu hồi giấy khai tử không đúng này. Đồng thời, yêu cầu những cá nhân, tổ chức có liên quan làm báo cáo giải trình việc ký giấy khai tử không đúng để phường xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn