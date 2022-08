Ngồi vắt vẻo trên giải phân cách cầu, bé gái bất ngờ rơi xuống đường và màn xử lý nhanh trí của bác tài

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm khi một tài xế ô tô đang di chuyển trên cầu Cửa Hội (Nghệ An - Hà Tĩnh) đang khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn luận.

Được biết toàn bộ diễn biến của sự việc do camera hành trình di chuyển của ô tô đang lưu thông trên cầu ghi lại. Thời điểm đó là vào buổi tối, nhiều người dân ngồi trên dải phân cách giữa cầu để hóng gió. Chiếc xe ô tô gắn camera hành trình cũng đang chạy bon bon đúng làn, thì bất ngờ có một bé gái đu bám vào trụ dây văng của cầu bỗng nhiên tuột tay ngã nhào xuống đường. Ngay lập tức, bác tài phanh gấp và kịp thời đánh lái nên đã tránh được cú rơi bất ngờ của bé gái.

Thật may lúc đó oto đang di chuyển chậm nên đã tránh được một tai nạn thương tâm. Tuy nhiên sự việc bất ngờ trên khiến tất cả mọi người giật mình, bàng hoàng. Trong đó, khá nhiều người bức xúc về tình trạng người dân ùa ra đường đầy nguy hiểm chỉ để hóng gió. Thậm chí có dân mạng khẳng định rằng đây không phải là lần đầu xảy ra sự việc mà trước đã từng có không ít trường hợp nguy hiểm tương tự xảy ra.

Chẳng hạn, trước đó ngày 22/7, một chiếc xe ô tô tải đang di chuyển trên cầu Cửa Hội đã suýt đâm phải một nhóm khoảng 20 người đang mặc áo đồng phục đứng dàn hàng cùng 3 chiếc ô tô để chụp ảnh kỷ niệm trên cầu. Thời điểm đó, nếu tài xế không phát hiện kịp và đánh lái rất có thể sẽ gây ra một vụ tai nạn thảm khốc. Ngoài ra cũng có không ít bạn trẻ thường xuyên đến cầu Cửa Hội leo trèo để "sống ảo" đầy nguy hiểm.

Qua đó, những sự việc trên sẽ là lời cảnh tỉnh cho nhiều người dân nên ý thức hơn để tránh gây nguy hiểm cho mình và người thân, cũng như bảo vệ được tài sản công cộng của nhà nước.

