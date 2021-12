Ngồi ô tô thả 180 triệu xuống đường "tặng người may mắn", chủ clip bị bóc mẽ "sống ảo"

Đoạn video với tiêu đề: "Dành cho những ai may mắn nhặt được" ghi lại cảnh một người ngồi trong ô tô, cầm các cọc tiền nhiều mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng ra cửa sổ. Người này thẳng tay thả từng cọc tiền cho bay xuống đường. Được biết tổng số tiền "bay theo chiều gió" là 180 triệu đồng.

Chủ clip chia sẻ nếu đoạn video đạt được 2 triệu lượt xem thì sẽ tiếp tục thả thêm 500 triệu đồng nữa cho "uy tín". Chỉ sau 18 tiếng xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu về hơn 5,3 triệu lượt xem – một con số khổng lồ.

Ngồi ô tô thả 180 triệu xuống đường "tặng người may mắn", nam thanh niên bị dân mạng bóc mẽ "sống ảo" với loạt chi tiết

Anh chàng có lời hứa sẽ thả tiếp 500 triệu đồng

Giữa 15.000 bình luận phía dưới, dân mạng tranh cãi gay gắt trước hành động này của nam thanh niên. Một số người hết lời khen anh chàng đã đẹp trai lại còn giàu, hỏi địa chỉ thả tiền để tới nhặt.

Vậy nhưng phần lớn ý kiến cho rằng đây thực chất chỉ là hành động "sống ảo" và loạt điểm đáng ngờ như: Có người chạy theo sau để lụm lại, dùng nịt buộc sẵn vào các cọc tiền để không bị bay mất, chỉ thả ở những đoạn đường vắng không có ai…

- "Thả ở đường không có ai, đảm bảo cho thằng đứng dưới nhặt".

- "Sống ảo thôi mọi người ơi, tí quay lại lấy liền ấy mà".

- "Hơn 5,3 triệu view rồi, thế clip thả 500 triệu đồng đâu ông bạn? Định nổ à?"

- "Giả trân hết sức".

Trước quá nhiều ý kiến trái chiều, tác giả clip đã lên tiếng giải thích: "Buộc lại để những ai may mắn thực sự nhặt được và sẽ không bay tung toé, nguy hiểm cho người đi sau nha mọi người".

Đoạn clip hiện vẫn đang khiến nhiều người chú ý, bán tín bán nghi.

Chủ clip giải thích về hành động dùng nịt buộc cả cọc tiền khi thả xuống đường

