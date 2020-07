Ngọc Hưng - Sông Hoàng - Tư vấn Thiết kế 568 Nghệ An: Dự thầu “bộ 3”, Ngọc Hưng trúng lớn

Công ty TNHH Ngọc Hưng có địa chỉ tại Khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhà thầu được thành lập từ tháng 9/2006, vốn điều lệ được công bố hiện tại là 1,9 tỷ đồng, do ông Cao Xuân Hưng làm Giám đốc. Công ty CP Thương mại Xây dựng 482 có địa chỉ tại Khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Công ty được thành lập từ tháng 10/2012, do ông Nguyễn Bá Trường làm Giám đốc. Các nhà thầu: Công ty CP Sông Hoàng, Công ty CP Tư vấn thiết kế 568 Nghệ An; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Phong… đều có địa chỉ tại huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.