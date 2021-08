Ngô Diệc Phàm bị bắt giam

Tối 31/7, cảnh sát quận Triều Dương (Bắc Kinh) thông báo đã bắt giữ và tạm giam Ngô Diệc Phàm để điều tra cáo buộc cưỡng hiếp các cô gái trẻ.

"Theo điều tra, Ngô Diệc Phàm, 31 tuổi, quốc tịch Canada, bị nghi ngờ liên quan đến những tố cáo hình sự trên Internet như dụ dỗ người vị thành niên phát sinh quan hệ tình dục. Trải qua quá trình thu thập chứng cứ, lấy lời khai từ các bên liên quan, ông Ngô đã thụ lý hình sự là tạm giam theo luật định. Công tác điều tra, xử lý vụ việc đang được tiếp tục triển khai", cảnh sát quận Triều Dương cho biết.

Nam nghệ sĩ bị cáo buộc cưỡng dâm các cô gái trẻ. Ảnh: Sina.

Thời gian qua, ồn ào Ngô Diệc Phàm bị Đô Mỹ Trúc tố cáo có hành vi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Cảnh sát đã lấy lời khai của Đô Mỹ Trúc và những nạn nhân lên tiếng tố cáo nam ca sĩ.

Trong báo cáo điều tra sơ bộ được công bố ngày 22/7, cảnh sát Bắc Kinh xác nhận Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng, lấy lý do tuyển nghệ sĩ để lừa gạt phụ nữ. Trong thời gian thực hiện hành vi dụ dỗ các nữ sinh, anh có quan hệ với Đô Mỹ Trúc ở nhà riêng khi cô không còn tỉnh táo do say rượu.

Đến nay, cảnh sát chưa công bố Đô Mỹ Trúc tự nguyện quan hệ tình dục với Diệc Phàm hay bị anh cưỡng bức trong lúc say. Tuy nhiên, trong bản khai của hot girl sinh năm 2002, cô cho biết bị ê-kíp nam nghệ sĩ chuốc rượu và không tự nguyện lên giường với Ngô Diệc Phàm.

Sau khi thông tin Ngô Diệc Phàm bị bắt được đăng tải, Ủy ban Chính trị và luật pháp Quốc gia, có dòng trạng thái cảnh tỉnh: "Mọi công dân cần tuân thủ luật pháp".

Trong khi đó, Đô Mỹ Trúc có chia sẻ ngắn gọn thể hiện sự hài lòng với kết quả điều tra: "Nỗ lực của tôi quả không uổng công".

Tác giả: Di Hy

Nguồn tin: zingnews.vn