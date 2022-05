Nghi vấn xe biển xanh của BQL Khu kinh tế Hà Tĩnh lắp đèn ưu tiên 'chui'

Hình ảnh ghi lại xe gắn biển xanh của BQL Khu kinh tế Hà Tĩnh đỗ ở gara khách sạn Công Đoàn ở Hà Nội.

Hình ảnh ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết cho thấy, vào lúc 18h9 ngày 10/5, một chiếc xe gắn biển xanh BKS 38A-002.59 của BQL KKT Hà Tĩnh đỗ ở gara khách sạn Công Đoàn (số 14, đường Trần Bình Trọng, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trên xe lúc này có gắn còi đèn tín hiệu ưu tiên.

Cùng thời điểm, tại sảnh khách sạn Công Đoàn, ông Lê Trung Phước, Trưởng BQL KKT Hà Tĩnh đang ngồi trao đổi, trò chuyện với một số người khác.

Ngày 25/5, qua trao đổi, anh P. (tài xế phụ trách xe 38A-002.59 của BQL KKT Hà Tĩnh) cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, anh P. không lái chiếc xe này đi công tác ở Hà Nội.

Nói về việc còi đèn ưu tiên gắn trên xe biển xanh 38A-002.59, anh P. cho hay, hiện tại xe không có còi đèn ưu tiên và anh cũng không biết sự việc.

Xe 38A.002.59 gắn còi đèn ưu tiên.

Liên quan đến vấn đề này, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh Phan Hồng Thái đã có văn bản trả lời PV Đại Đoàn Kết.

Theo đó, về còi đèn ưu tiên được quy định tại Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 1/12/2009 của Chính phủ. Trong đó, tại Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng, Điều 3 quy định xe khi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Clip ghi lại cảnh xe 38A-002.59 đỗ ở khách sạn Công Đoàn (Hà Nội).

“Xe ô tô biển số 38A-002.59: Biển màu xanh, nhãn hiệu TOYOTA, số loại FORTUNER, màu sơn xám, chủ xe là BQL KKT Hà Tĩnh, có địa chỉ tại Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Xe 38A-002.59 không thuộc diện được cấp còi đèn ưu tiên và Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh không làm thủ tục cấp còi đèn ưu tiên cho xe nói trên” - văn bản của Phòng CSGT khẳng định.

Để làm rõ vấn đề, PV đã nhiều lần gọi điện liên hệ với ông Lê Trung Phước, Trưởng BQL KKT Hà Tĩnh, tuy nhiên ông Phước không nghe máy.

Từ vụ việc này, đề nghị cơ quan chức năng Hà Tĩnh vào cuộc làm rõ, có hay không việc ông Lê Trung Phước sử dụng xe công vào việc tư? Ai đã gắn đèn còi ưu tiên trên xe 38A-002.59 sai quy định của Chính phủ? Sai phạm này trách nhiệm thuộc về ai?

Tác giả: NHÓM PV

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết