Nghi vấn bé gái 11 tuổi bị bạn học chung trường hiếp dâm đến có thai

Theo thông tin ban đầu từ Trí thức trẻ, chị L.T.D.Tr. (29 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) có đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang về việc con gái của chị bị hiếp dâm.

Trong đơn, chị Tr. tố cáo H. A. K (sinh năm 2004, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành) đã có hành vi hiếp dâm con gái chị là cháu L. T. B. T (sinh năm 2009) đến mang thai.

Bên trong khuôn viên trường khuyết tật. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cháu T. và K. đều là học sinh của Trường khuyết tật nhân ái (phường 5, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang), cả hai đều bị câm điếc bẩm sinh, Tuổi Trẻ cho hay.

Sau khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp các đơn vị điều tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Gần đây, một vụ việc hiếp dâm bé 11 tuổi khác cũng bị phát giác. Ngày 14/5, Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ đối tượng Bùi Văn Đá (SN 1991, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo tin tức từ Nhịp sống Việt, Đá và chị N.T.M.C (SN 1991, trú chung cư Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Trưa 10/5, Đá đến căn nhà đường Xuân Thiều 8 (phường Hòa Hiệp Nam) để tìm chị C. Tại đây, thấy chị C. và con đang ngủ, trong nhà có thêm cháu N.H.Y.P (SN 2009) cũng đang nằm ngủ trưa, Đá nảy sinh ý định hiếp dâm cháu P.

Sau đó, Đá kéo cháu P. vào phòng, khóa trái cửa rồi ép bé gái 11 tuổi quan hệ tình dục. Đến 14h cùng ngày, người nhà cháu P. phát hiện và trình báo sự việc đến cơ quan Công an. Nhận tin báo, Công an phường Hòa Hiệp Nam phối hợp Công an quận Liên Chiểu truy tìm, đến 17h ngày 10/5 thì bắt được Đá. Tại cơ quan điều tra, Đá khai nhận hành vi của mình.

