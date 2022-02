Nghị quyết về cơ chế đặc thù: Cơ hội để Nghệ An bứt phá

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, Nghệ An không có nhiều lợi thế về hạ tầng, vị trí địa lý để thu hút đầu tư. Nếu cộng thêm những bất lợi về quy trình cấp phép, ra quyết định càng giảm cơ hội đón nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn đến với tỉnh. Vì vậy, đi kèm với việc được phân cấp, phân quyền lớn hơn, tỉnh sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong cải cách hành chính để nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Linh hoạt, chủ động và nhanh hơn trong việc đưa ra các thẩm định, quyết định sẽ tạo lợi thế riêng của một địa phương có cơ chế, chính sách đặc thù.

Ông Trần Anh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An chia sẻ: "Quốc hội đã giao cho HĐND tỉnh tự quyết trong vấn đề điều chỉnh đất đai từ đất rừng, đất lúa để phục vụ thu hút đầu tư… Đây là cơ sở để giải quyết nhanh nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư".

Hơn 8 năm trước, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Tuy vậy, Nghệ An đến nay vẫn chưa thể đạt được kỳ vọng như đã đặt ra. Thành phố Vinh phát triển vẫn chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là khu vực miền Tây… Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Nghệ An đã tạo động lực quan trọng để tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TW và Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An - gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết vào cuối năm 2022. Đồng thời, Nghị quyết này cũng thể chế hóa đường lối, quan điểm tại Đại hội XIII của Đảng theo hướng phân cấp cho các địa phương có sự chủ động trong phát triển kinh tế xã hội.



Để Nghệ An có thể tranh thủ triệt để những cơ chế, chính sách đặc thù, ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho rằng, tỉnh cần sớm tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ để cụ thể hóa Nghị quyết 36 thành các quy định để tổ chức triển khai. Cùng với đó, tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 36, Nghệ An cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa các ngành, lĩnh vực trọng điểm, tạo cơ sở phát triển bền vững cho tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 và định hướng đến năm 2030.

Những cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội vừa thông qua đặt ra những yêu cầu quyết liệt hơn cho tỉnh Nghệ An trong việc xây dựng mục tiêu từng giai đoạn, những giải pháp cấp bách, lâu dài để có thể tranh thủ tối đa các cơ chế, phát triển bứt phá, trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng và của cả nước.

Tác giả: Bích Huệ