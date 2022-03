Nghi mâu thuẫn, tài xế giã nát ô tô con bằng máy xúc, 10 giây cuối ghi lại cảnh kinh hãi

Theo camera an ninh ghi lại vụ việc vào chiều ngày 1/3 ở một công trường khá vắng. Khi chiếc ô tô đen đang đỗ sát lề, một chiếc máy xúc từ phía xa chạy lại gần tiếp cận rồi bất ngờ dùng gầu tấn công ô tô con.

Tài xế ô tô thấy hiểm nguy, lập tức cho chạy xe lùi, tuy nhiên máy xúc đã dùng chiếc gầu giã nhiều nhát vào đầu chiếc xe. Trong phút chốc chiếc ô tô bị nát tươm, biến dạng. Tài xế ngồi phía trong hoảng sợ đã lập tức chạy thoát thân.

Không rõ hai bên có mâu thuẫn hay lý do gì, tuy nhiên hành vi phá hoại tài sản, gây ảnh hưởng tới tính mạng nói trên đã khiến nhiều người bức xúc. Vụ việc xảy ra ở Bình Thuận.

