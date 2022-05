Nghi Lộc - Nghệ An: Nhiều dấu hiệu thi công sai thiết kế tại trường Mầm Non xã Nghi Thái

Thi công không đúng thiết kế được phê duyệt

Báo cáo kết quả giám sát thi công công trình của Trưởng Ban Giám sát Đầu tư cộng đồng.

Công trình “Xây dựng nhà học 2 tầng, 8 phòng học và khuôn viên trường Mầm Non xã Nghi Thái” do UBND xã Nghi Thái làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu về phòng học và nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh trên địa bàn.

Theo đó, tổng mức đầu tư công trình này khoảng 8,8 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách của UBND xã. Nhà thầu thi công là Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Việt Tiến, địa chỉ: Nhà ông Thế K3, Thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tiến Thế.

Chiều ngày 11/05/2022, có mặt tại công trình “Xây dựng nhà học 2 tầng, 8 phòng học và khuôn viên trường Mầm Non xã Nghi Thái”, Phóng viên ghi nhận tình trạng một số công nhân không đảm bảo trang phục an toàn lao động, công trình không hề có biển cảnh báo an toàn, không có dây an toàn, tại vị trí máy trộn không có bảng hướng dẫn cấp phối, cây chống sàn tầng 1 được dùng bằng tre khô chống trên nền cát, cọc chống xiêu vẹo, không có giằng chéo... Về kết cấu có nhiều vị trí thép được bố trí không đúng theo thiết kế...

Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên ghi nhận thực tế xây dựng tại công trình:

Cọc chống bằng tre, không đúng với hồ sơ thiết kế, chống xiên xẹo, chống trên nền cát.

Theo thiết kế thép đai được bố trí A100 (L=1m), tuy nhiên thực tế được thi công là thép A200.

heo thiết kế thép sàn đan 2 lớp, A150, tuy nhiên thực tế được đan A200.

Thép dầm được bố trí quá sát nhau không có độ hở cho bê tông...

Thép dầm lớp trên có cây thép giữa không bẻ móc, điều này sai so với hồ sơ thiết kế.

Nối cốt thép lớp trên sai vị trí.

Công trình không có biển cảnh báo an toàn, không có dây an toàn...

Sau khi ghi nhận thực tế quá trình thi công xây dựng, Phóng viên đã làm việc với Chủ tịch UBND xã Nghi Thái và Trưởng ban Giám sát Đầu tư cộng đồng, Phóng viên trình bày những nội dung đã ghi nhận tại công trình “Xây dựng nhà học 2 tầng, 8 phòng học và khuôn viên trường Mầm Non xã Nghi Thái. Sau đó, Chủ tịch UBND xã Nghi Thái đã chỉ đạo Trưởng Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng trực tiếp kiểm tra hiện trường công trình, nắm bắt tình hình để báo cáo UBND xã.

Tiếp đó, ngày 14/05/2022, Ban giám sát Đầu tư Cộng đồng có báo cáo số 02 BC/BGS về nội dung "Kết quả giám sát thi công công trình Xây dựng nhà học 2 tầng, 8 phòng và khuôn viên trường Mầm Non xã Nghi Thái” gửi UBND xã Nghi Thái. Báo cáo này nêu kiến nghị một số nội dung gồm:

"1. Về kết cấu thi công công trình:

Theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, thì thép sàn mái tầng 1 của nhà học 2 tầng là thép phi 10, đan 2 lớp, A150, Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám sát thực tế cho thấy: Thép sàn mái tầng 1 lại được đan A200. Ngoài ra, tại mộ số điểm nối, vị trí đặt không phù hợp với dự toán, nối thép không đủ Đ.

2. Về phần cốt pha:

Tại thời điểm giám sát, cốt pha được dựng, chống không đảm bảo. Các cọc chống cốt pha được chống lên nền cát, không chống trên nền cứng. Cọc xiêu vẹo không theo phương thẳng đứng, không có giằng ngang, giằng chéo. Nhiều cọc bị hỏng chân.

Theo đó, để đảm bảo công trình diễn ra đúng với bản dự toán thiết kế, tránh tình trạng thất thoát và gây lãng phí nguồn vốn đầu tư, ảnh hưởng đến chất lượng công trình, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng báo cáo kết quả và yêu cầu UBND xã (UBND xã Nghi Thái - PV) - Chủ đầu tư dự án thực hiện kiểm tra và chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khắc phục kịp thời các lỗi nêu trên trước khi thực hiện các hạng mục tiếp theo", trích báo cáo trên.

Ngày 20/5/2022, Phóng viên gọi điện thoại tới ông Nguyễn Văn Lục, Chủ tịch UBND xã Nghi Thái để tiếp tục tìm hiểu thông tin về vụ việc nói trên. Chủ tịch UBND xã Nghi Thái cho biết sẽ chỉ đạo xử lý xong các vấn đề trên mới nghiệm thu, triển khai thi công tiếp.

Có thể thấy, công trình “Xây dựng nhà học 2 tầng, 8 phòng học và khuôn viên trường Mầm Non xã Nghi Thái" với tổng mức đầu tư gần 9 tỷ đồng (không có thiết bị đi kèm) là sự đầu tư khá lớn đối với một xã nông thôn còn khó khăn, Chủ đầu tư đã thuê đơn vị Tư vấn giám sát và có cả Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng ở địa phương để giám sát thi công công trình này. Thế nhưng, không hiểu vì sao quá trình thi công công trình vẫn xảy ra những bất cập như phản ánh?

Tác giả: Lê Thìn

