Nghi án cụ ông 80 tuổi bị đối tượng tâm thần đánh tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã xác định được đối tượng và đang điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến cái chết của cụ ông 80 tuổi ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An (Hải Phòng).

Trước đó, ngày 9/12, người dân phát hiện một cụ ông tử vong tại sân một gia đình trên đường Trần Nhội, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Nạn nhân được xác định là cụ T.T.K. 80 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, về quê tại phường Văn Đầu, quận Kiến An. Tại hiện trường, phần đầu, mặt, ngực cụ T.T.K. có nhiều vết thương, nghi có ngoại lực tác động; xung quanh nạn nhân có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khoanh vùng đối tượng, lực lượng công an xác định nghi phạm là Vũ Văn Phong (SN 1983, trú tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); hiện đang ở nhà vợ tại phường Phù Liễn, quận Kiến An. Trưa cùng ngày, Vũ Văn Phong đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo chính quyền và người dân địa phương, gần đây, Phong có triệu chứng, dấu hiệu bệnh tâm thần. Tại cơ quan công an, Phong khai nhận do suy nghĩ có người đang chui vào trong đầu mình nên đã dùng gạch đập vào đầu nạn nhân để đuổi ra.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ./.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo VOV