Nghẹn ngào khoảnh khắc hàng trăm sinh viên cùng hát 'Nhỏ ơi' để tưởng nhớ cố nghệ sĩ Chí Tài

Nhiều ngày sau tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài, người hâm mộ vẫn chưa nguôi ngoai cảm xúc tiếc thương. Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video hàng trăm sinh viên của Đại học Vinh (Nghệ An) cùng nhau hát ca khúc Nhỏ ơi.

Đây được xem là ca khúc gắn bó với nghệ sĩ Chí Tài lúc sinh thời. Anh thường xuyên hát ca khúc này trong mỗi dịp đặc biệt. Hình ảnh cố nghệ sĩ ôm đàn guitar, ngân vang câu hát: "Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay..." đã nằm lại trong kí ức của biết bao người. Thậm chí, trong lễ tang của cố nghệ sĩ, Nhỏ ơi cũng là ca khúc để tiễn đưa anh.

Vì thế, đoạn video khiến nhiều cư dân mạng xúc động. Hàng trăm sinh viên trong hội trường đã cùng nhau hòa giọng theo nhịp bài hát. Khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã xúc động bình luận.

Your browser does not support the video tag.

- Nghe xong nước mắt mình cũng rưng rưng. Ai trong chúng ta cũng một lần được nghe ca khúc Nhỏ ơi do cố nghệ sĩ Chí Tài trình bày. Giọng anh trầm ấm, tiếng guitar du dương... vừa vặn để diễn tả mối tình đơn phương tuổi học trò. Nhớ quá mọi người ơi!

- Các bạn sinh viên thật đáng yêu. Điều này chứng tỏ nghệ sĩ Chí Tài đã được khán giả trên khắp cả nước yêu mến. Cảm ơn các bạn vì đã cho mình thấy những khoảnh khắc thật đẹp.

- Nhỏ ơi của nghệ sĩ Chí Tài là kí ức thời đi học của mình. Xúc động vì hàng trăm bạn sinh viên cùng tái hiện lại nó, nhất là khi anh vừa ra đi vỏn vẹn vài ngày. Nghệ sĩ Chí Tài luôn nằm lại trong trái tim khán giả.

Tác giả: Khải Anh

Nguồn tin: saostar.vn