Nghệ sĩ làm từ thiện 5 lần 7 lượt "né" sao kê; ngân hàng trấn an: Ngồi nhà giao dịch cũng chẳng lệch 1 xu

Những ngày gần đây, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng kêu gọi fan quyên tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt 2020 phải đối diện trước làn sóng đòi sao kê của dân mạng. Thủy Tiên là người kêu gọi được số tiền lớn nhất, mà theo cô công bố là gần 178 tỷ đồng, cô đã bỏ thêm tiền túi để hỗ trợ tổng cộng là 183 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc nữ ca sĩ xây mới biệt thự, (nghe nói là) mua thêm bất động sản tiền tỷ sau khi đi từ thiện về, cộng thêm việc "báo cáo tài chính" chỉ gói gọn trong 1 tờ giấy A4 đã làm dấy lên nghi án Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện. Sự thiếu minh bạch, không rõ ràng trong việc báo cáo thu chi với các nhà hảo tâm đã tin tưởng, gửi gắm tiền của Thủy Tiên đã khiến cô liên tục bị cư dân mạng yêu cầu sao kê.

Trái ngược với sự sốt sắng của dân mạng, Thủy Tiên dường như không vội vàng gì sao kê tài khoản để minh oan. Tối 26/8, Thuỷ Tiên cùng Công Vinh đã livestream trên trang fanpage cá nhân và bật khóc giải trình: "Tôi có hỏi ngân hàng rồi, họ nói đến mấy thùng giấy nên tôi không muốn làm khó họ. Tôi có xin mọi người sao kê số tổng, có xác nhận của ngân hàng. Nhưng sau đó mọi người không đồng ý việc đó nên tôi hứa là sẽ ra ngân hàng sao kê tất cả mọi thứ, mọi khoản. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy những gì mình nói được thì sẽ làm được".

Nhưng bẵng đi 1 tuần, sao kê vẫn biệt tăm. Đến khi bị nhắc quá, đêm 5/9 Công Vinh mới livestream giải thích, họ không muốn sao kê online là vì "còn nhiều giấy tờ và các vấn đề khác. Công Vinh viện lý do đang giãn cách xã hội, hẹn hết giãn cách sẽ ra ngân hàng in sao kê vì mình là "người thật việc thật".

Trước thông tin cho rằng việc sao kê tại phòng giao dịch là "làm khó", "làm phiền ngân hàng" và sự ám chỉ vêc sự không chính xác của sao kê online, đại diện một số ngân hàng đã có phát biểu. Trả lời báo Phụ nữ TP HCM, đại diện ngân hàng cho biết, hiện hầu hết các ngân hàng đều có hai loại hình sao kê tài khoản là trực tiếp tại phòng giao dịch hoặc trực tuyến (online). Trong trường hợp khách hàng không thể di chuyển từ nhà đến phòng giao dịch các ngân hàng để làm thủ tục sao kê, thì có thể sao kê trực tuyến tại nhà.

Theo đó, với sao kê trực tiếp tại ngân hàng, chủ tài khoản phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, điền giấy yêu cầu sao kê theo mẫu sẵn của ngân hàng có chữ ký chính chủ tài khoản và trả phí sao kê. Bản sao kê sẽ được ngân hàng đóng dấu và chữ ký của nhân viên ngân hàng nên có đầy đủ tính pháp lý dùng trong hồ sơ, thủ tục hành chính hoặc làm bằng chứng để khiếu nại hoặc tố cáo khi phát hiện ra những sai sót xảy ra trong quá trình giao dịch…

Hiện mức phí sao kê tuỳ vào từng ngân hàng, dao động từ 2.000 – 5.000 đồng/trang. Đối với in sao kê phát sinh giao dịch cho cả năm, phí in tối thiểu là 30.000 đồng/lần, còn in sao kê trên 12 tháng, phí tối thiểu là 50.000 đồng/lần.

Với việc sao kê online ngay trên giao diện tài khoản internet banking, chỉ chủ tài khoản hoặc người biết rõ tên đăng nhập, mật khẩu, hình thức xác nhận (qua tin nhắn điện thoại đã đăng ký)... mới có thể thực hiện được sao kê. Loại hình này thường các ngân hàng giới hạn là chỉ sao kê trong 1, 2 năm gần nhất.

Ngoài ra, khách có thể tự in sao kê ngay tại máy rút tiền tự động (ATM) của các ngân hàng nơi mình đăng ký tài khoản.

Như vậy, có 3 cách để có thể có được sao kê ngân hàng, mà không cách nào có vẻ quá thách thức hay khó khăn.

Trên page Banker có gì vui - một page nổi tiếng với những nội dung về nghề ngân hàng - cũng liên tục cập nhật các kiến thức liên quan đến sao kê, kiểm tra tài khoản. Admin nhấn mạnh, ngân hàng vẫn làm việc, và in sao kê cho khách khi được yêu cầu là nghĩa vụ của họ. Page cũng hướng dẫn tỉ mỉ: "Mùa dịch, nếu không thể/chưa quen/chưa biết giao dịch online, quý khách vẫn có thể đến quầy giao dịch gần nhất để yêu cầu dịch vụ. Vui lòng thực hiện đầy đủ 5K, hạn chế rủ bạn bè đi cùng (chỉ để cho vui), không tụ tập đông người tại phòng giao dịch".

Người nhà băng cũng trấn an: "Đừng lo sao kê online không chuẩn. Chắc chắn là không thiếu một xu! Chúng lại được gửi từ email chính thống của Ngân hàng nữa. Vô cùng uy tín! Yên tâm dùng quý khách nhé!"

Như vậy, các ngân hàng đã cho biết sao kê dù tại phòng giao dịch hay online đều chính xác, an toàn như nhau. Nên nếu thực sự muốn, Thủy Tiên hoàn toàn có thể đưa ra sao kê chỉ sau vài phút, không cần phải nhiều lời tranh luận, thách đố qua lại với antifan hoặc rủ rê ai đó theo mình đi ngân hàng sao kê vào ngày hết giãn cách..

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc