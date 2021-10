Nghe cuộc điện thoại cuối cùng từ ba, cậu bé lớp 6 khóc nghẹn không thành tiếng

Dịch bệnh đi qua, để lại những đau thương không nói thành lời với những mất mát quá lớn với những đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới”. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt các em khi nhận tin người thân đã lìa xa khiến ai cũng đau xót.

Một đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé lớp 6 khóc nghẹn khi nghe cuộc điện thoại cuối cùng từ cha đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội phải cay khóe mắt.

Trong đoạn clip, em nhỏ quay mặt đi, không để cho ai nhìn thấy. Gương mặt mếu máo và những giọt nước mắt thi nhau chảy, em khóc không thành tiếng. Phía bên màn hình điện thoại, người cha đã hấp hối, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Anh cũng không kịp nói thêm lời trăn trối nào với cậu con trai bé bỏng.

Tâm sự với chúng tôi, anh Nguyễn Tính (SN 1998, ngụ tại Tân Biên, Tây Ninh), anh họ của Vũ Anh cho biết, ba của cậu bé mất do gặp tai nạn. Ba mẹ Vũ Anh ly dị đã lâu. Mẹ đi xuất khẩu lao động bên Campuchia, do tình hình dịch bùng phát nên đã 2 năm không thể về.

"Ba Vũ Anh đi coi vườn, coi rẫy thuê ở Bình Phước. Hôm trước chú bị té, ngã lâu chưa ai phát hiện nên không cấp cứu kịp thời. Lúc phát hiện thì đã bị liệt và sốt huyết não. Ba cũng hay gọi điện về lo cho bé.

Trước hôm bị liệt, người ở cùng chú ý bên kia cũng gọi điện về, nhưng lúc đó ba bé cũng không kịp nói lời nào với bé cả. Chú nằm co giật, hôn mê sâu. Ngày 29/9 hôm qua mới đưa về mai táng Tây Ninh", anh Tính cho hay.

Do ba mẹ ly dị, Vũ Anh ở với bà từ nhỏ.

Ba mẹ mỗi người một nơi nên Vũ Anh từ nhỏ ở với bà ngoại. Bà làm may vá, hàng tháng nhận thêm tiền từ ba mẹ cậu bé gửi về. Trong ký ức của cậu, chỉ có những tháng ngày sống êm đềm cùng người bà tần tảo sớm hôm nuôi em khôn lớn.

Thỉnh thoảng ba Vũ Anh có về thăm, cho em chút tiền rồi dẫn cậu bé đi chơi công viên, sở thú. Những ngày đó là quãng thời gian vui nhất, hạnh phúc đối với cậu bé 13 tuổi.

"Vũ Anh vẫn còn đang khá sốc, tinh thần chưa ổn định vì chú ra đi đột ngột quá. Nhưng nó kìm nén, không thể hiện ra ngoài. Mình hỏi mà nó vẫn cười nhưng nước mắt cứ tuôn mãi. Nó không muốn người khác thấy nó buồn", anh Tính nói.

Do hai nhà ở sát nhau nên 2 anh em họ khá thân thiết. Thấy cậu bé nhanh nhẹn, ngoan và lễ phép, ba mẹ anh Tính cũng chăm lo cho em như con.

