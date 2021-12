Nghệ An: Xưởng gỗ, ván ép không phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng?

Thời gian gần đây Môi trường và Đô thị liên tục nhận được phản ánh của người dân xóm 1/5, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) về việc xưởng sản xuất gỗ, ván ép của ông Nguyễn Trung Thành đóng tại xóm 1/5, xã Tân Thắng thuê đất của bà Phạm Thị Cần để xây dựng xưởng bóc gỗ ván ép trên địa bàn đã gây ô nhiễm môi trường. Làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh cũng như mọi người khi tham gia giao thông qua khu vực này.

Theo phản ánh của người dân thì xưởng sản xuất, bóc gỗ ép mà người dân nói đến là cơ sở xưởng bóc gỗ ép của ông Thành chuyên bóc các loại ván gỗ ván ép, nằm bám ngay trục đường quốc lộ 48D, sát với khu dân cư đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay mà chưa có bất kỳ một loại giấy tờ gì theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không hiểu sao chính quyền xã vẫn không giải quyết dứt điểm để họ cứ ngang nhiên hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Xưởng bóc gỗ ván ép không phép trên địa bàn lại còn gây ô nhiễm môi trường.

Ghi nhận của PV, tại khu vực xưởng đang hoạt động có hàng trăm m3 gỗ tươi nằm ngan ngát trên hành lang ATGT, nhiều tấm ván gỗ đã được bóc ra bày phơi khắp nơi, đặc biệt có hàng trăm m3 chất thải như võ bóc ra, các loại phế liệu khác đang chất đống để chở dần đi đổ ra môi trường.

Toàn bộ ván được bóc ra đem phơi bày dọc hai bên mép đường và dọc bờ khe, chân đồi. Cạnh mép khe, đồi, nhiều ván ép hỏng đã bị mục nát được chất đống, gây ô nhiễm môi trường. Việc xưởng sản xuất gỗ, ván ép nằm ngay khu dân cư và cạnh đường quốc lộ, càng khiến người dân vô cùng lo lắng về tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông là rất cao.

Trao đổi với ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã Tân Thắng, ông Khánh cho biết: “cơ sở sản xuất gỗ ván ép này là của ông Nguyễn Trung Thành đã hoạt động gần 3 năm nay, qua nhiều lần kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật, nhưng bà Cần đã cho bà Lan, ông Thành xây dựng nhà xưởng lên để hoạt động là trái với quy định về luật đất đai. Khu đất này đang là loại đất trồng cây lâu năm (TCLN) chưa được cấp giấy CNQSD đất, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nên UBND xã đã thông báo yêu cầu chủ cơ sở dừng mọi hoạt động tại xưởng này".

"Năm 2018 sau khi UBND xã phát hiện đã lập biên bản và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 87/ QĐ-XPVPHC, ngày 16/10/2018 và yêu cầu chủ cơ sở này phải dừng mọi hoạt động, khi nào cơ sở có đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật thì mới được hạt động trở lại, nhưng không những ông Thành không chấp hành mà còn cố tình tổ chức hoạt động rầm rộ hơn bất chấp sự ngăn cản của chính quyền địa phương. Do sự việc quá phức tạp, hơn nữa số tài sản vi phạm vượt quá thẩm quyền của địa phương nên UBND xã đã báo cáo sự việc lên UBND huyện để xin ý kiến và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Khánh nói thêm.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 87/ QĐ-XPVPHC, ngày 16/10/2018

Một số người dân sinh sống gần khu vực có xưởng sản xuất, bóc gỗ ván ép bức xúc nói: “Từ khi xưởng sản xuất gỗ ván ép này đi vào hoạt động thì cuộc sống của chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tiếng ồn của máy móc, xe cộ ra vào, bụi và mùi hôi khó chịu từ việc chế biến bóc gỗ, ván ép, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị lên UBND xã nhưng không hiểu lý do gì? mà đến nay xưởng vẫn cứ hoạt động bình thường”.

Trước phản ánh của cử tri về việc cở sở sản xuất gỗ, ván ép gây ô nhiễm môi trường. Ngày 08/6/2021 UBND xã Tân Thắng tiếp tục thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 37/ QĐ- UBND ngày 08/4/2021 đã kiểm tra và làm việc tại xóm 1/5, lập biên bản hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các hoạt động sản xuất kinh doanh trái phép của cơ sở này.

Kết luận của Đoàn kiểm tra xưởng gỗ bóc của ông Nguyễn Trung Thành hoạt động hoạt động vi phạm pháp luật.

Ông Khánh cho biết thêm: “Quan điểm của địa phương là luôn luôn tạo điều kiện để hộ cá nhân cũng như các doanh nghiệp phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là khi người dân làm ra sản phẩm được tiêu thụ nhanh và có giá trị kinh tế cao. Tuy vậy trong quá trình hoạt động thì doanh nghiệp cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật để bảo đảm công tác môi trường, công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, đặc biệt là phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho Nhà nước và tập thể. Đặc biệt về việc chấp hành nội quy, quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở này thì dường như vẫn còn xem nhẹ, chưa có sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho việc xử lý tác động đối với môi trường, an toàn giao thông dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, tiếng ồn... gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân”

Việc xưởng sản xuất gỗ, ván ép nằm ngay khu dân cư và cạnh đường quốc lộ, càng khiến người dân vô cùng lo lắng về tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông là rất cao.

Từ phản ánh, kiến nghị của nhân dân về những sai phạm trên, đề nghị các cơ quan chức năng, UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND xã Tân Thắng sớm vào cuộc để kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm những sai phạm.

Đồng thời yêu cầu chủ cơ sở khi đủ điều kiện hoạt động trở lại phải đảm bảo các quy định về môi trường, cũng như các quy phạm của pháp luật đối với việc sản xuất, kinh doanh của cở sở, có như vậy thì cuộc sống của người dân nơi đây mới được trở lại trạng thái bình thường./.

Tác giả: VĂN PHÚ - QUANG VINH

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn