Nghệ An: Xử phạt hành chính 5 tàu cá với tổng số tiền 36,5 triệu đồng

Đoàn kiểm tra trang thiết bị phương tiện cứu sinh trên tàu cá và nhắc nhở các chủ tàu cá, ngư dân chấp hành đầy đủ vì an toàn của chính mình. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Theo đó, Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An đã tiếp cận và quan sát 32 tàu thuyền, phát hiện lỗi vi phạm bị xử phạt là không đầy đủ trang thiết bị an toàn tàu cá đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 m trở lên khi hoạt động khai thác; không ghi đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 m theo quy định; vứt bỏ trái phép ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên; thuyền viên trên tàu cá không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên tàu cá. Trong đó, 22 tàu cá của ngư dân Nghệ An và 5 tàu cá ngư dân ngoại tỉnh.

Tại đây, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 5 tàu vi phạm và lập biên bản xử phạt hành chính 5 vụ/5 đối tượng/5 phương tiện với tổng số tiền 36,5 triệu đồng. Trong số 5 tàu bị xử phạt, có 3 tàu cá của bà con ngư dân Thanh Hóa, 2 tàu của ngư dân Nghệ An.

Đối với các lỗi vi phạm khác như biển số tàu bị mờ, đèn hành trình, phao cứu sinh, bình cứu hỏa kém chất lượng, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các chủ tàu cá khắc phục.

Tác giả: TRƯỜNG GIANG

Nguồn tin: Báo Dân Sinh