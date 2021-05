Nghệ An xử lý 15 đối tượng uống rượu, dùng ma túy, đua xe trái phép

Các đối tượng cùng tang vật gây án tại cơ quan công an (Ảnh: Phan Giang)

Thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 22h tối 21/5, trên Quốc lộ 48C, đoạn từ xã Thọ Hợp đi thị trấn Quỳ Hợp và các trục đường dọc thị trấn, xuất hiện nhóm thanh, thiếu niên sử dụng xe độ khung, máy, ống pô tụ tập chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây nguy hiểm cho người tham giao thông và làm mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp đã điều các trinh sát chia làm 5 tổ công tác xác minh để xử lý. Vào cuộc xác minh, lực lượng công an xác định có 15 đối tượng tham gia đua xe trái phép, trong số này có 2 trường hợp dương tính với ma túy, 3 trường hợp có vi phạm về nồng độ cồn. Đáng chú ý, các đối tượng đều có độ tuổi từ 14 đến 18.

Ngay sau khi thu thập chứng cứ, Công an huyện Quỳ Hợp đã lập biên bản xử lý 15 đối tượng với các lỗi: Chạy xe thành đoàn, thay đổi kết cấu, nẹt pô, không có giấy tờ, chở ba, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

