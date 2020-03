Nghệ An: “Xẻo” đất công ủy ban xã, xây dựng quỹ tín dụng

Phần bờ rào khu hành chính xã Hưng Long bị phá bỏ để Quỹ TDND dễ bề xây dựng

Ngày 9/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Ngô Phú Hàn ký Quyết định số 826/QĐ-UBND về việc: điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm hành chính, văn hóa, thể thao xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên.



Nội dung điều chỉnh gồm: điều chỉnh nhà truyền thống thành nhà Công an, Quân sự, diện tích 216 m2; bổ sung Trụ sở Quỹ TDND, diện tích 437 m2.



Ngay sau khi Quyết định trên có hiệu lực đã có không ít ý kiến trái chiều về việc bổ sung Trụ sở Quỹ TDND xã Hưng Long vào khuôn viên xã này.



Ông C, một người dân trong xã thắc mắc: Tại sao Quỹ TDND là một đơn vị kinh doanh, không trực thuộc nhà nước, không được phép sử dụng đất công lại được xây dựng trong khuôn viên ủy ban xã?



Cùng chung quan điểm, bà T. nhà gần UBND xã Hưng Long cũng cho biết: Trước đây họ (Quỹ TDND Hưng Long - PV) đã thuê trong trụ sở UBND xã cũ rồi, nay về trụ sở mới lại được cho xây dựng, thật vô lý?

Tạo “điều kiện” cho sai phạm?



Điều đáng nói, ngay sau khi có Quyết định điều chỉnh trên, chủ đầu tư Quỹ TDND Hưng Long đã ồ ạt thuê nhân công về xây dựng trụ sở mới ngay sau lưng trụ sở UBND xã thuộc khuôn viên khu hành chính xã Hưng Long.



Đến thời điểm hiện tại, trụ sở mới của Quỹ TDND Hưng Long đã xây dựng được gần xong tầng 1.



Trao đổi với báo chí, ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên - người trực tiếp ký Quyết định trên ban đầu tự tin cho rằng: “Việc sử dụng như thế không có việc gì đâu. Vẫn sử dụng đất hợp lý chứ sao, chỉ cần điều chỉnh lại quy hoạch đất đó là đúng, không sai, tôi vẫn khẳng định như vậy…”.



Tuy nhiên sau đó ông Ngô Phú Hàn đã giao cho Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hưng Nguyên tạm đình chỉ việc xây dựng, yêu cầu Quỹ TDND Hưng Long hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết.



Để làm rõ vấn đề trên, trao đổi với phóng viên, người có trách nhiệm Phòng Quản lý giá và Công sản (Sở Tài chính Nghệ An) khẳng định, việc xây dựng Quỹ TDND trong khuôn viên xã, tức là xây dựng trên đất công là sai.



Bởi Quỹ TDND là đơn vị kinh tế, không phải đơn vị sự nghiệp nên muốn xây dựng trụ sở thì phải làm thủ tục thuê đất và các quy định khác như một doanh nghiệp?



Không hiểu UBND huyện Hưng Nguyên không hiểu luật hay cố tình “bao che” cho sai phạm? Hay vì lãnh đạo Quỹ TDND Hưng Long có người nhà làm cán bộ huyện nên được tạo “điều kiện” như người dân phán ánh mà cố tình vi phạm luật?



Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức kinh doanh tiền tệ và làm dịch vụ ngân hàng, do các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập để hoạt động ngân hàng theo Luật các tổ chức tín dụng và Luật Hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống. Quỹ tín dụng nhân dân là một trung gian tài chính theo mô hình HTX khu vực tư nhân.



