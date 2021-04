Nghệ An: Xe máy lao như tên lửa tông đuôi xe khách, 1 người tử vong, 1 bị thương

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh chụp từ clip)

Vụ tai nạn được camera hành trình ô tô tải đi phía sau ghi lại.

Vào khoảng 22h20 tối ngày 1/4, tại km 400+900m QL1A thuộc xóm 8, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, xe khách giường nằm BKS 37B-018.46 đang di chuyển hướng Hà Nội - Vinh, thấy đoạn đường phía trước đông phương tiện, tài xế giảm tốc độ định chuyển làn, thì bị 1 xe máy đi phía sau đâm mạnh vào đuôi xe.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy vỡ vụn, ô tô hư hỏng một phần, 2 người ngồi trên xe bị văng bật về phía sau bất tỉnh.

Ngay sau khi TNGT xảy ra, tài xế xe khách cùng lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó tới đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Sáng 2/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu cho biết, bước đầu xác định xe máy gây tai nạn BKS 37L2-364.21. Hai thanh niên đi trên xe tên Dương Đình Hoàng (sinh 2002 , trú tại: Xóm 6, Quỳnh Hậu) và Nguyễn Văn Cường (sinh 2004, trú tại : Xóm 4, Quỳnh Hậu). Sau khi đưa vào viện, đến 0h40 nạn nhân Hoàng tử vong, còn Cường bị thương rất nặng.

"Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được ai là người điều khiển. Tuy nhiên, qua clip camera hành trình thì thấy rất rõ xe khách đi đúng phần đường, còn xe máy đi vào làn xe ô tô tải, ô tô khách và đi với tốc độ rất nhanh", lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu thông tin.

Theo một số người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, lúc đưa 2 thanh niên lên xe họ thầy nồng nặc mùi rượu. Tuy nhiên, tính xác thực của thông tin này còn phải chờ kết quả xét nghiệm máu từ phía bệnh viện.

