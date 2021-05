Nghệ An: Vi phạm hoạt động kinh doanh xăng dầu, 2 doanh nghiệp bị xử phạt

Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu việc chấp hành các quy định của pháp luật. (Ảnh: minh họa)

Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH thương mại Phủ Quỳ (địa chỉ tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, Nghệ An) đang có hành vi kinh doanh xăng dầu theo hình thức thương nhân làm tổng đại lý không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 50 triệu đồng đối với công ty này. Đồng thời, tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu số 05/GXNDĐK-SCT do Sở Công Thương cấp ngày 30/8/2019, thời hạn 1 tháng.

Ngày 21/5, Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục đã ra quyết định xử phạt DNTN Sơn Tình (địa chỉ tại xóm Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) số tiền 4 triệu đồng.

Theo đó, doanh nghiệp này đã có hành vi vi phạm kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng không đảm bảo điều kiện kinh doanh theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, lượng hàng hóa, dịch vụ.

Từ nay cho đến 20/7, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toản tỉnh. Qua đó, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm với các đối tượng buôn lậu, pha trộn, kinh doanh xăng dầu giả, xăng dầu kém chất lượng, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời, tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trước đó, vào ngày 17/4/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đoàn kiểm tra liên ngành gồm có 4 lực lượng: Quản lý thị trường, Công An tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và sự tham gia của chính quyền địa phương khi đoàn làm việc trên địa bàn. Đoàn sẽ tiến hành hoạt động kiểm tra trong thời gian 3 tháng từ ngày 20/4/2021 đến ngày 20/7/2021 bằng hình thức kiểm tra đột xuất.

Với tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu đang diễn biến phức tạp, việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành là việc cần thiết, nhằm thiết lập trật tự trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật. Qua đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: Tạp chí Thương hiệu và Công luận