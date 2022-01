Nghệ An: UBND tỉnh có “ưu ái” cho doanh nghiệp liên tục vi phạm về tiến độ?

Hơn 10 năm “đắp chiếu” nhưng liên tục được cho… gia hạn, giãn tiến độ

Dự án Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng (VLXD) LAS-XD 757 tại phường Bến Thủy, TP Vinh do Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Kiểm định xây dựng công trình (có địa chỉ tại 30 Hồ Qúy Ly, khối 13, phường Bến Thủ, TP Vinh) làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27111000102 ngày 14/9/2011 (tiến độ hoàn thành 3/2013). Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3296/QĐ.UBND-CNXD ngày 22/8/2011.

Theo quy hoạch, diện tích xây dựng công trình là 318,0m2, mật độ xây dựng 36,7%. Các hạng mục công trình gồm: nhà làm việc 5 tầng, diện tích xây dựng 164,0m2, nhà thí nghiệm 2 tầng, diện tích 136,50m2, ga ra, cổng phụ. Tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỉ đồng.

Khu đất được cấp GCNĐT hơn 10 năm qua đến nay vẫn là bãi đất trống, hết sức hoang phí tài nguyên.



Được chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch là thế nhưng sau đó, chủ đầu tư đã không đẩy nhanh các tủ tục về đất đai, xây dựng, nhiều năm vẫn là bãi đất hoang hóa. Vào ngày 5/7/2017 dự án được cấp giấy chứng nhận QSDĐ số CH 537738 với diện tích 859,1 m2, mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ.

Sau khi được giao đất, Cty CP Tư vấn Thiết kế và Kiểm định xây dựng công trình (gọi tắt là Cty Thiết kế và Kiểm định) do bà Lê Thị Thủy Ngân (thường trú khối 13 phường Bến Thủy, TP Vinh) làm đại diện pháp luật cũng không chịu tiến hành xây dựng, hoàn thiện dự án đưa vào hoạt động. Tính đến thời điểm 2017, dự án đã quá tiến độ theo giấy chứng nhận đầu tư là 4 năm.

Ngày 8/12/2017, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5937/QĐ-UBND cho phép dự án Trung tâm thí nghiệm VLXD LAS-XD 757 gia hạn thời gian hoàn thành đưa vào hoạt động trước ngày 31/3/2019. Tuy nhiên 15 tháng sau đó, chủ đầu tư vẫn không chấp hành, tiếp tục “ngâm” đất.

Tiếp đó, ngày 27/11/2019, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 4805/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật đầu tư, xây dựng và đất đai của một số dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại Quyết định này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa cho phép Cty Thiết kế và Kiểm định gia hạn thời gian 12 tháng kể từ ngày 27/11/2019 để đưa dự án vào hoạt động.

“Yêu cầu chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các thủ tục, xây dựng hoàn thành dự án đưa vào hoạt động đảm bảo tiến độ được gia hạn. Nếu hết thời gian được gia hạn mà dự án không hoàn thành đưa vào hoạt động, Nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định của pháp luật, Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra”.

Quyết định là thế nhưng một lần nữa, hết thời hạn 12 tháng, Cty do bà Lê Thị Thủy Ngân làm CT HĐQT kiêm giám đốc vẫn không chấp hành, xem thường Quyết định có hiệu lực pháp luật của UBND tỉnh Nghệ An.

Nhưng điều kỳ lạ là, dù vi phạm Luật đầu tư hết lần này lượt khác, nhưng Cty Thiết kế và Kiểm định vẫn không bị thu hồi dự án hay các hình thức xử lý khác. Dư luận bức xúc đặt câu hỏi, phải chăng DN này có thế lực “chống lưng”?

Sẽ để lại những tiền lệ xấu?

Không những không bị thu hồi, khu đất “vàng” nằm mặt tiền đường Hồ Qúy Ly (đối diện KĐT mới Thành Thái Thịnh) của Cty Thiết kế và Kiểm định tiếp tục được UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 21/1/2021 cho giãn tiến độ hoàn thành trước ngày 15/11/2021. Tuy nhiên hết thời hạn này, chủ đầu tư vẫn “đắp chiếu”, không có động thái gì là khởi động dự án.

Được giao đất từ năm 2017 nhưng đến nay đã 5 năm trôi qua, sau nhiều lần gia hạn, giãn tiến độ, bà Lê Thị Thủy Ngân –CT HĐQT kiêm giám đốc Cty Thiết kế và Kiểm định vẫn không chấp hành.



“Quá tam 3 bận”, đáng lẽ lần này, UBND tỉnh Nghệ An phải ra quyết định thu hồi khu đất cả nghìn m2 này đưa ra đấu giá, thu ngân sách cho nhà nước thì một lần nữa, lại tiếp tục có văn bản cho phép điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Cụ thể ,đúng ngày hết hạn giãn tiến độ lần 3 là 15/11/2021, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có công văn số 8789/UBND-CN đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh GCNĐT. Căn cứ vào văn bản này và một số giấy tờ liên quan, ngày 16/11/2021 (đúng sau 1 ngày hết hạn giãn tiến độ) Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An đã cấp GCNĐT điều chỉnh cho Cty Thiết kế và Kiểm định.

Cụ thể sau khi điều chỉnh thì tên dự án được thay đổi từ “Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng LAS-XD 757 tại phường Bến Thủy” thành “Nhà dịch vụ thương mại tổng hợp Bảo Minh”. Mục tiêu Xây dựng tổ hợp công trình đa năng phục vụ nhu cầu mua sắm, thương mại, văn phòng làm việc và cho thuê.

Quy mô từ nhà làm việc 5 tầng, diện tích xây dựng 164,0m2 lên 6 tầng, diện tích xây dựng 420m2 (tăng mật độ xây dựng từ 36,7% lên 50%). Tổng mức đầu tư từ 20 tỉ lên 25,8 tỉ đồng. Đặc biệt, tiến độ thực hiện hoàn thành dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh thêm 18 tháng kể từ ngày được cấp GCNĐT điều chỉnh.

Như vậy sau 10 năm cấp GCNĐT, 2 lần cho phép gia hạn tiến độ, 1 lần giãn tiến độ nhưng chủ đầu tư không thực hiện, nay Sở KH&ĐT Nghệ An tiếp tục cho phép dự án điều chỉnh GCNĐT thêm 18 tháng. Việc làm này liệu có quá “ưu ái” với DN có nhiều lần vi phạm này. Và liệu lần này Cty Thiết kế và Kiểm định của bà Lê Thị Thủy Ngân –CT HĐQT kiêm giám đốc Cty Thiết kế và Kiểm định có chấp hành? Nếu không chấp hành thì UBND tỉnh Nghệ An sẽ có biện pháp gì hay tiếp tục…gia hạn?

Sau 2 lần cho phép gia hạn tiến độ, 1 lần giãn tiến độ nhưng chủ đầu tư không thực hiện, nay UBND tỉnh Nghệ An, Sở KH&ĐT tiếp tục cho phép dự án điều chỉnh GCNĐT thêm 18 tháng liệu có quá “ưu ái” cho doanh nghiệp?



Trước đó, bằng văn bản số 5840/UBND-QLĐT ngày 7/9/2021 Chủ tịch UBND TP Vinh - Trần Ngọc Tú đã không thống nhất đề xuất điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Cty Thiết kế và Kiểm định do liên tục vi phạm Luật Đầu tư.

