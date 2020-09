Nghệ An 'truy tìm' người mua sản phẩm pate Minh Chay

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra một cửa hàng bán đồ chay trên địa bàn TP Vinh.

Cụ thể, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An (Sở Y tế Nghệ An) đã thành lập đoàn phối hợp một số đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm và cơ sở kinh doanh đồ ăn chay, sau khi sự việc sản phẩm pate Minh Chay bị nhiễm khuẩn, khiến hàng loạt người sử dụng bị ngộ độc.

Quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành của tỉnh Nghệ An đã kiểm tra được 2 nhà hàng đồ ăn chay và một siêu thị trên địa bàn TP Vinh. Tại thời điểm kiểm tra, những cơ sở này đều không sử dụng, kinh doanh sản phẩm pate Minh Chay và các sản phẩm khác của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới.

Ngoài công tác kiểm tra nhằm phát hiện, thu hồi các sản phẩm không an toàn, đoàn liên ngành cũng kết hợp việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đặc biệt khuyến cáo, yêu cầu không kinh doanh, sử dụng sản phẩm pate Minh Chay và các sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới cho đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, đoàn liên ngành cũng đang rốt ráo tìm người đã từng đặt mua sản phẩm pate Minh Chay trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thu hồi.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị các huyện, thành, thị khẩn cấp thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng 13 sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới.

Cùng với đó, Sở Y tế Nghệ An đề nghị các huyện, thành, thị khẩn cấp thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng 13 sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới và thông báo cho cơ quan chức năng biết nếu còn sản phẩm.

13 sản phẩm này gồm: pate Minh Chay, pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, ruốc nấm Heri Hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chả quế lúa mì, muối vừng bát bảo, giò nấm lúa mì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm sả ớt, ruốc nấm cháy tỏi.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt , yếu cơ tứ chi, khó nuốt, liệt cơ, khó thở... cần khai thác tiền sử về sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới để chẩn đoán và điều trị phù hợp với phác đồ chuyên môn.

Trước đó, từ ngày 13/7 đến 18/8 xuất hiện rải rác ở nhiều tỉnh thành ít nhất 9 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số sản phẩm pate Minh Chay, thuộc các lô khác nhau, nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinumtyp B. Đây là vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối, sinh bào tử.

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết