Nghệ An: Triệu tập thanh niên tung tin nhảm "3 ca tử vong" vì dịch Covid-19

Trần Văn Hoài tại cơ quan công an.

Ngày 10/3, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tiến hành triệu tập Trần Văn Hoài (SN 1989, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương) lên cơ quan làm việc vì đưa các nội dung không chính xác về dịch Covid-19, gây hoang mang dư luận.

Vào ngày 9/3, trên trang cá nhân của mình, Trần Văn Hoài đăng tin “dịch virus Corona đã về đến huyện Thanh Chương, khiến 3 ca tử vong”. Thông tin này sau khi được đăng tải khiến dư luận vô cùng hoang mang và lo lắng.

Nam thanh niên nay sau đó xóa bài viết, công khai xin lỗi trên facebook.

Làm việc với cơ quan Công an, Hoài đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, đã tự gỡ bài viết và công khai xin lỗi trên trang facebook.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn Hoài theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Bảo Trâm

Nguồn tin: infonet.vietnamnet.vn