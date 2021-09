Nghệ An: Triệt xóa đường dây đánh bạc qua game online với số tiền hơn 50 tỷ đồng

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Ngày 20/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với đơn vị liên quan triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép, bắt giữ 9 đối tượng với tổng số trên 50 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên mạng Internet xuất hiện một “sòng bạc online” trá hình dưới hình thức chơi game có trả thưởng.

Thủ đoạn của chúng là liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online “Nổ hũ, B29, Choáng G88” để mở đại lý tiền game online cấp 2 nhằm mục đích mua, bán tiền ảo trong game.

Để có tiền tham gia đánh bạc, người chơi phải dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game đồng thời đổi được tiền ảo thành tiền thật.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Nghi Lộc triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trái phép, bắt giữ nhóm 9 đối tượng trú tại các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Trị, Gia Lai.

Tang vật thu giữ 1 xe ô tô, 3 máy tính xách tay, 20 điện thoại di động, 10 thẻ ngân hàng, 5 sim điện thoại và các tài liệu liên quan.

Bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm 2020 đến nay lên đến trên 50 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: baophapluat.vn