Nghệ An triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4

Chiến dịch tiêm chủng diễn ra trong hoàn cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Nghệ An liên tục ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, nên công tác chuẩn bị được ngành y tế Nghệ An hết sức chú trọng để vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, cũng như an toàn trong tiêm chủng.