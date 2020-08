Nghệ An: Trao thưởng 75 triệu đồng cho công an phá nhiều chuyên án lớn

Theo đó, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa 2 ổ nhóm, bắt 13 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi sử dụng dao, kiếm “Cướp tài sản”. Nhóm thanh niên này thường sử dụng xe máy không gắn biển số đi thành nhóm từ 3 - 6 đối tượng, lợi dụng các cung đường vắng vẻ, thời gian đêm tối (từ 2 - 4h) chặn đường, sử dụng hung khí để cướp tài sản của người dân, chủ yếu là những tiểu thương buôn bán hải sản, rau, quả đi nhập hàng sớm. Những người chống đối hoặc không đưa tài sản, chúng sử dụng dao, kiếm đe dọa, có ý gây thương tích.

Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được 2 thanh niên cầm đầu hai nhóm cướp này là Hoàng Quang Thanh (SN 2004), trú tại phường Hưng Bình (TP. Vinh) và Trương Như Thành Đạt (SN 2003), trú tại phường Nghi Hải (TX Cửa Lò). Ban chuyên án đã xác định được 12 nạn nhân và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng. Hầu hết các nạn nhân là phụ nữ, kinh tế còn khó khăn, mỗi lần cướp được chỉ từ vài trăm nghìn đồng,

Ngoài ra, chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã bắt thành công đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra ngày 21/8 tại TX. Thái Hòa sau hơn 11 giờ gây án.

Cụ thể, vào khoảng 5h ngày 21/8, người dân phát hiện anh Võ Hiếu Hà (SN 1984), trú tại phường Quang Phong (TX. Thái Hòa) chết ở khu vực trước cổng Trường Tiểu học phường Quang Phong trong tư thế bị xe máy đè lên người. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhận thấy có nhiều dấu vết bất thường trên thân thể nạn nhân và khẳng định đây là vụ án hình sự.

Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ công tác để truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Đức Thủy khi đang lẩn trốn tại xã Yên Sơn (Đô Lương). Sau nhiều giờ đấu tranh, xét hỏi, đến 4 giờ ngày 22/8, đối tượng Nguyễn Đức Thủy đã thừa nhận mình là thủ phạm ra tay sát hại anh Hà.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã trao thưởng 60 triệu đồng cho tập thể, cá nhân đã tham gia phá thành công các chuyên án. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thưởng 15 triệu đồng cho các tập thể đã có thành tích trong phá chuyên án, vụ án.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Báo Dân sinh