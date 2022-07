Nghệ An: Tổng số vốn đầu tư đăng ký 7 tháng đầu năm là 16.470,6 tỷ đồng

Trong tháng 7/2022, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của quý III và 6 tháng cuối năm 2022; tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới BA.5 làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất và đời sống của người dân.

Trong tháng, UBND tỉnh cũng đã chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo, Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tốt Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022. Đặc biệt, trong tháng tri ân, UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7). UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành tập trung chuẩn bị tốt các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26; hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung điều hành phiên họp

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực để tập trung thực hiện bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các Đề án, Chương trình, Nghị quyết đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh thông qua theo đúng tiến độ đề ra; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 20/7/2022, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 3.472.818 triệu đồng, đạt 36,98% kế hoạch; trong đó, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 31,85% kế hoạch.

Thu ngân sách trên địa bàn 7 tháng đầu năm ước thực hiện 11.887 tỷ đồng, đạt 79,3% dự toán và bằng 104,1% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương 7 tháng ước thực hiện 17.105 tỷ đồng, đạt 55,1% dự toán.

Về thu hút đầu tư, trong tháng (tính đến ngày 18/7/2022), trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 08 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1.643,6 tỷ đồng; điều chỉnh 05 lượt dự án. Luỹ kế từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 66 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 16.470,6 tỷ đồng; điều chỉnh 68 lượt dự án.

Trong tháng 7, có 123 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký thành lập 1.536,7 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, có 1.203 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký thành lập 12.740,98 tỷ đồng; 592 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 16,53%; 84 doanh nghiệp giải thể, giảm 9,67% so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã giúp tỉnh tháo gỡ một số điểm nghẽn và định hướng, đưa ra một số giải pháp mang tính đột phá để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt phát triển trong thời gian tới.

Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm.

Tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự theo kế hoạch diễn ra vào cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022.

Tác giả: Thắng Vũ

Nguồn tin: doanhnhanphaply.vn