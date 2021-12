Nghệ An: Tình hình dịch COVID-19 tại một số địa phương diễn biến phức tạp

Người dân thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 tại chốt kiểm soát COVID-19. Ảnh tư liệu: Văn Tý/TTXVN

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, từ 18 giờ ngày 20/12 đến 6 giờ ngày 21/12 tại tỉnh ghi nhận 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 16 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 21 trường hợp là F1, 4 trường hợp từ các tỉnh miền Nam trở về. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 21/12 tại Nghệ An đã ghi nhận 6.641 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Toàn tỉnh cũng đã có 5.454 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, ra viện; 33 bệnh nhân tử vong.

Tình hình dịch COVID-19 tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An tiếp tục diễn biến phức tạp, liên tục phát hiện các trường hợp dương tính trong cộng đồng, trong khu vực phong tỏa, bệnh viện; rất nhiều trường hợp dương tính nhưng không có triệu chứng. Đơn cử, từ 18 giờ ngày 20/12 đến 6 giờ ngày 21/12, trong số 41 trường hợp dương tính được phát hiện trên địa bàn tỉnh, có đến 19 trường hợp không có triệu chứng bệnh.



Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì, với sự tham gia của 65 điểm cầu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã; các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện dã chiến, bệnh viện ngoài công lập…



Sở Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện quyết liệt, toàn diện công tác phòng, chống dịch theo đúng quan điểm, chủ trương mới của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Trung ương, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Y tế; tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, không buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống dịch; thường xuyên cập nhật về cấp độ dịch và tiếp tục xây dựng kịch bản, kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp cho từng giai đoạn; đảm bảo đúng tiến độ, an toàn trong tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Ngày 20/12, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Diễn Châu cũng có thông báo khẩn về các địa điểm và đi trên các phương tiện liên quan thì liên hệ ngay với Trạm Y tế, gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình. Trong đó đáng chú ý có xe giường nằm của nhà xe Duy Cường, biển kiểm soát 34 B-020.77 xuất phát từ phố Nối, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vào khoảng 7 giờ 30 phút về đến thị trấn Diễn Châu vào khoảng 14 giờ ngày 17/12; xe taxi Lạc Hồng chưa rõ biển kiểm soát xuất phát từ thị trấn huyện Diễn Châu đưa khách về xóm Phượng Lịch II, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 3 giờ 15 phút ngày 18/12.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: TTXVN