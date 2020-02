Nghệ An tinh giản tối thiểu 10% biên chế công chức

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và đầu tư Nghệ An. Ảnh minh họa: Bích Huệ/TTXVN

Cụ thể, năm 2020, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được giao là 3.355 người. Trong đó, biên chế trong các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh 1.748 người; biên chế trong cơ quan cấp huyện 1.606 người; biên chế dự phòng 1 người.

Tại Nghệ An, nhiều cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã tinh giản được biên chế so với trước. Đơn cử, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm 2 biên chế so với năm 2019, các Sở Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông mỗi đơn vị giảm 1 biên chế. Năm 2020, tỉnh cũng giảm được 9 biên chế của các cơ quan có tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2019 thấp và còn biên chế chưa sử dụng như Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Cửa Lò, UBND huyện Đô Lương, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống…

Cùng với thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế, tỉnh Nghệ An cũng cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với đó là rà soát lại biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước một cách chặt chẽ, đánh giá biên chế dự kiến giao so với nhu cầu của các cơ quan để giao biên chế hợp lý. Nghệ An rà soát tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2020 của các cơ quan so với yêu cầu và đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu tinh giản của các cơ quan để có phương án giao biên chế phù hợp.

Tại Nghệ An, theo đề án sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế được UBND tỉnh phê duyệt, đến năm 2021, tất cả các cơ quan, đơn vị đều phải đạt tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu 10%. Đối với những đơn vị giai đoạn 2015 - 2019 đã đạt được tỷ lệ tinh giản biên chế sẽ không tiếp tục giảm vào năm 2020. Các đơn vị chưa đạt hoặc đạt tỷ lệ thấp nhưng không có công chức nghỉ hưu và không có biên chế chưa sử dụng phải giảm vào những năm tiếp theo.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: Báo Tin tức