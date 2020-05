Nghệ An: Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 8 nghi nhảy cầu tự vẫn trong đêm

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh lớp 8 (ảnh: phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An)

9h15 hôm nay, 2/5 , lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An tìm thấy em Bùi Thị Hoài Th. (SN 2006, trú xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nghi nhảy Cầu Rộ tự vẫn.

Địa điểm phát hiện thi thể là khu vực sông Lam, đoạn qua xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn, cách Cầu Rộ 20km.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 1/5. người đi đường phát hiện trên Cầu Rộ bắc qua sông Lam nối 2 xã Ngọc Sơn và Võ Liệt (Thanh Chương) có 1 chiếc xe đạp điện và 1 đôi dép bỏ lại trên cầu. Nghi có người tự vẫn nên sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, 16 cán bộ chiến sỹ của Đội CC&CNCH số 7, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp Công an huyện Thanh Chương và chính quyền địa phương triển khai các đội hình nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân. Các tổ công tác đã luân phiên nhau để tìm kiếm suốt đêm cho đến gần trưa hôm nay thì tìm thấy thi thể nữ sinh.

Th. là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em. Bố Th đang đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, mẹ ở nhà làm nông nghiệp và buôn bán chổi. Th đang học lớp 8, Trường THCS Xuân Tường.