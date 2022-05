Nghệ An: Tìm thấy thi thể nam sinh sau gần 3 ngày đuối nước

Your browser does not support the video tag.

Trưa 2/5, UBND xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã bàn giao thi thể em N.V.T (17 tuổi, quê xã Minh Thành) cho gia đình trở về tổ chức mai táng.

Rất đông người dân tới theo dõi vụ việc.

Trước đó, ngày 30/4, nam sinh N.V.T. không may bị sảy chân xuống sông Đào, đoạn qua xã Đại Thành, huyện Yên Thành mất tích.

Sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Minh Thành đã phối hợp với lực lượng cứu hộ gồm bộ đội, Công an huyện và dân quân tự vệ xã đã tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên do thời tiết mưa, nước lên cao nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Phải sau gần 3 ngày tìm kiếm, vào 6h ngày 2/5, cơ quan chức năng mới phát hiện thi thể nạn nhân trên kênh Đào thuộc địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành.

Chính quyền địa phương và người dân chia buồn với gia đình nạn nhân.

Trước đó, các chiến sĩ đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 5, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tìm thấy nữ sinh T.T.V (15 tuổi, trú thôn Cẩm Thắng, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) bị đuối nước, mất tích trên sông Lam.

Trưa 30/4, em V. cùng bố và em trai đi mò bắt hến trên sông Lam (đoạn qua xã Cẩm Sơn). Không may, em bị rơi vào vùng nước xoáy, bị đuối nước cuốn mất tích.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể nữ sinh đã được tìm thấy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng và người dân tổ chức rà tìm trên từng khúc sông Lam để tìm nạn nhân. Sau 24 giờ triển khai tìm kiếm, tổ chức các chốt trực và tuần tra tìm kiếm trên sông, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã tìm, vớt được thi thể nạn nhân cách nơi em bị nạn chừng 2km.

