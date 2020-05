Nghệ An: Tìm kiếm nạn nhân nghi đuối nước tại hồ Lèn Chùa

Ngày 29/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đang khẩn trương tìm kiếm một nạn nhân nghi bị đuối nước ở hồ Lèn Chùa (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Theo đó, vào lúc 14h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN nhận được tin báo có 01 nạn nhân bị đuối nước tại hồ Lèn Chùa thuộc địa bàn khối 9, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Ngay lập tức, đơn vị đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 9, xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 12 CBCS cùng các phương tiện chuyên dụng, nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với Công an Thị xã Hoàng Mai tìm kiếm nạn nhân.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là em L.V.Đ (SN 2004, trú tại xóm 19, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu). Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.