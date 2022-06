Nghệ An tiếp tục gia hạn thời gian giải phóng 375m mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Nghệ An tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông họp để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án vào sáng ngày 15/6,

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Nghệ An có chiều dài 87,84km, gồm 2 Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Hiện nay, tỉnh đã giải phóng mặt bằng được khoảng 87,47/87,84 km (đạt 99,578%); còn lại 375m chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Đường cầu vượt Diễn Đoài, đây là điểm nút thắt của dự án phải thông được xe thì mới có thể triển khai thi công cao tốc.

Theo đó, Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu: Đã GPMB được 43,21/43,47Km, đạt 99,4%, còn lại 260m. Tại Thị xã Hoàng Mai vẫn còn vướng 120m chưa hoàn thành. Trong đó: Đất nông nghiệp của Giáo xứ Sơn Trang (70m - Tuyến chính); Đất ở, đất vườn xã Quỳnh Vinh (50m/10 hộ dân - Tuyến chính 2 hộ, đường gom 7 hộ và 01 hộ đường dẫn cầu vượt QL48D): Hiện tại UBND thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, trong đó 4 hộ chưa nhận tiền do kiến nghị giá đất ở nơi đi thấp, yêu cầu tách đất cho con để thêm 1 lô đất tái định cư và đề nghị hỗ trợ tài sản nằm trong hành lang giao thông; 6 hộ đã nhận tiền nhưng chưa tháo dỡ tài sản để bàn giao mặt bằng do đang xây dựng nhà ở tại khu tái định cư chưa xong. Huyện Quỳnh Lưu: còn vướng 40m – tuyến chính chưa hoàn thành. Trong đó: đất ở, đất vườn (40m/01 hộ dân): Xã Quỳnh Lâm (hộ bà Lợi 40m) không thống nhất vào vị trí khu tái định cư đã xây dựng xong, đang chờ cấp đất tái định cư tại vị trí mới (theo hình thức xen dắm).

Theo báo cáo của Quỳnh Lưu, hiện tại do quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được duyệt nên chưa đủ điều kiện giao đất cho hộ dân. Di dời hạ tầng kỹ thuật: Đường điện cao thế 220Kv 02 vị trí; điện cao thế 110Kv 01 vị trí; điện trung thế, hạ thế 03 vị trí chưa di dời xong. Còn tại huyện Diễn Châu: Còn vướng 100m chưa hoàn thành. Trong đó: đất ở, đất vườn 100m của 28 hộ dân của các xã như xã Diễn Đoài 22 hộ (Tuyến chính 8 hộ, cầu vượt QL48 14 hộ): 01 hộ xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, huyện chưa làm thủ tục giao đất nơi ở mới để hộ dân xây dựng nhà ở; 7 hộ chưa nhận tiền do đang kiến nghị giá tài sản thấp và đề nghị bồi thường đất vườn bằng giá đất ở; 14 hộ phạm vi cầu vượt đường QL48 bị ảnh hưởng 1 phần, phần còn lại nằm hoàn toàn trong hành lang giao thông đề nghị thu hồi để được tái định cư.

Hiện tại UBND huyện chưa có phương án giải quyết. Xã Diễn Yên 06 hộ (Đường dẫn cầu vượt QL48): Phạm vi cầu vượt QL48 bị thu hồi 1 phần, phần còn lại nằm trong hành lang giao thông, đề nghị thu hồi hết và bố trí tái định cư nhưng chưa được giải quyết (ngoài ra 3/6 hộ này đề nghị bồi thường diện tích đất dự án QL48 mở rộng trước nay chưa được bồi thường). Hiện tại UBND huyện chưa có phương án giải quyết. đường điện cao thế 220Kv 01 vị trí (đến nay chưa phê duyệt Báo cáo KTKT) tại huyện Yên Thành.

Phần trụ cầu và các kết cấu đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị lao dầm nhưng phần mặt bằng để làm đường lên cầu vẫn chưa có để nhà thầu thi công

Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: Đã GPMB được 44,26/44,37Km, đạt 99,74%, còn lại 115m, cụ thể tại huyện Diễn Châu: Còn vướng 5m chưa hoàn thành. Huyện Nghi Lộc: Còn vướng 10m chưa hoàn thành (nằm trái tuyến, ảnh hưởng thi công giai đoạn 2). Còn tại huyện Hưng Nguyên: vẫn còn vướng 100m chưa hoàn thành. Trong đó, Đất ở đất vườn (100m/5 hộ - Tuyến chính) Hưng Yên Nam 2 hộ, Hưng Nghĩa 3 hộ: Hiện tại các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, đang xây dựng nhà tại các khu tái định cư chưa hoàn thành, đang tiến hành tháo dỡ tài sản để bàn giao mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án đường cao tốc Bắc Nam, trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã liên tục chỉ đạo các địa phương có dự án đi qua, phải nhanh chóng hoàn thiện công tác GPMB. Thậm chí, UBND tỉnh Nghệ An đã phải 2 lần ra “tối hậu thư” về thời hạn phải hoàn thành xong GPMB cao tốc Bắc Nam,trong đó: lần thứ nhất, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 1517/UBND-CN đã phê bình Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, Diễn Châu, Hưng Nguyên và Yên Thành vì không thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng dự án này trong thời gian qua, làm chậm tiến độ so với yêu cầu. Yêu cầu các huyện chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải trước ngày 25/3.

Tiếp đó, tháng 4/2022, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận, chỉ trừ đường điện cao thế 220Kv (đoạn qua huyện Yên Thành) do phát sinh sau nên hoàn thành trước ngày 30/6/2022. Còn lại, các địa phương phải hoàn tất công tác GPMB xong trước ngày 30/5/2022.

Đặc biệt, cả 2 “tối hậu thư”, UBND tỉnh Nghệ An đều khẳng định: Sau các thời gian nêu trên, địa phương nào không hoàn thành, Chủ tịch UBND các huyện, TX chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Thế nhưng, sau cả 2 lần chậm GPMB, tất cả lãnh đạo các địa phương đều vô can.

Một cán bộ Ban QLDA 6, Bộ GTVT cho biết: Vіệс bàn ɡіаo mặt bằng сһậm khiến nguy cơ các gói thầu bị chậm tiến độ. Trong đó, hiện nay đang vất vả nhất là tuyến cầu vượt Quốc lộ 48 thuộc gói thầu Nghi Sơn – Diễn Châu. Vì nếu không giải phóng được mặt bằng thì nhà thầu chắc chắn sẽ không thi công được. việc chậm tiến độ là điều chắc chắn xảy ra. Hôm tгướс, tỉnh cũng đã đưа га kế һoạсһ 31/5 sẽ bàn giao nhưng đến nay đã gần hết tháng 6 mà vẫn chưa thể bàn giao được.

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành , Ban Chỉ đạo của Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông họp , bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án . Sáng 15/6, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết "Các vướng mắc giải phóng mặt bằng chủ yếu liên quan đến yếu tố tâm linh, đất tôn giáo, một số vị trí chưa có sự thống nhất về giá trị định giá tài sản để đền bù, các công trình hạ tầng kỹ thuật... Những vấn đề vướng mắc này tỉnh đang tập trung chỉ đạo giải quyết và quyết tâm chậm nhất trước ngày 30/6/2022 bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án",

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đối với nguồn vật liệu phục vụ thi công, Nghệ An đáp ứng đảm bảo và kịp thời.

