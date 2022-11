Nghệ An: Thêm nhiều giám đốc doanh nghiệp tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 14/11, Cục Thuế Nghệ An thông tin về một số giám đốc doanh nghiệp ở tỉnh Nghệ An bị hoãn xuất cảnh. Đây là những người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo đó, ngày 14/11, ông Bạch Hưng Đại, Chi cục trưởng, Chi cục thuế khu vực Bắc Nghệ II ký thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Phan Văn Đương, là người đại diện theo pháp luật của công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Thiên Minh. Đây là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 14/11 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách.

Trước đó, ông Mai Văn Đông, Chi cục trưởng, Chi cục thuế khu vực sông Lam 1, đã ký thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với hai giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp Thuế.

Cụ thể, ông Mai Văn Đông đã ký thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Bá Lương là người đại diện Pháp luật của Công ty TNHH Nguyễn Bá Lương; địa chỉ đăng ký kinh doanh ở xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đến thời điểm ngày 30/ 9/2022 Công ty TNHH Nguyễn Bá Lương còn nợ Ngân sách nhà nước hơn 2,9 tỷ đồng. Công ty TNHH Nguyễn Bá Lương đang bị Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Phan Văn Đương.

Chi cục trưởng, Chi cục thuế khu vực sông Lam I cũng ký thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Dương Hoàng Ân, SN 1958, là người đại diện Pháp luật của Giám đốc Công ty TNHH cát sỏi Cầu Rộ Thanh Chương, Công ty còn nợ Ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 28/10 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 27/10, ông Nguyễn Đình Đức đã ký thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Long SN 1976, trú tại Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần 482 và ông Nguyễn Hồng Sơn, SN 1956, trú tại Tp.Vinh, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần hoá chất Vinh. Hai người này này bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Ngoài ra, Chi Cục Thuế Bắc Nghệ II (Cục Thuế Nghệ An) ngày 27/10 cũng đã có các thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp như: Tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Noãn, SN 1959, trú tại Tp.Vinh, Giám đốc công ty TNHH Tường Nguyên; ông Vũ Văn Hoàng, SN 1972, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Giám đốc CTCP sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Hưng; ông Phan Xuân Hải, SN 1963, trú tại huyện Yên Thành, Giám đốc Công ty TNHH XNK may Cường Thịnh; ông Hoàng Quốc Hưng, SN 1984, trú tại huyện Yên Thành, Giám đốc Công ty TNHH Ly Hưng.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc doanh nghiệp nêu trên là do doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh từ 27/10 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

