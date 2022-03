Nghệ An: Thêm một doanh nghiệp bị truy thu thuế tài nguyên hơn 1 tỷ đồng

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành Nghệ An đã tiến hành kiểm tra hồ sơ mỏ của Công ty TNHH khoáng sản Trung Nguyên Nghệ An được Bộ TN&MT cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 3045/GP-BTNMT ngày 5/10/2018. Vị trí mỏ ở Thung Nậm và Thung Hẹo, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.

Qua kiểm tra, Công ty TNHH khoáng sản Trung Nguyên Nghệ An bị đoàn kiểm tra lập biên bản nội dung: Kê khai thiếu sản lượng tính thuế; đối với việc bị truy thu phí môi trường, là chưa kê khai sản lượng tính phí của đất đá bốc xúc thải và kê khai thiếu sản lượng khoáng sản tính phí và truy thu thuế tài nguyên với số tiền hơn 1 tỷ 46 triệu đồng (năm 2020, bị truy thu hơn 776,9 triệu đồng; 9 tháng đầu năm 2021, bị truy thu 270 triệu đồng). Đối với phí bảo vệ môi trường, bị truy thu hơn 87 triệu đồng (năm 2020 bị truy thu 11 triệu đồng; 9 tháng đầu năm 2021 bị truy thu hơn 76 triệu đồng). Ngoài ra, Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên Nghệ An còn bị lập biên bản vi phạm hành chính vì có vi phạm quy định Điều 22 Luật An toàn vệ sinh lao động.

Đây là doanh nghiệp khoáng sản thứ hai bị Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, phát hiện, đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy thu thuế, phí với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, qua quá trình kiểm tra của Đoàn liên ngành, Công ty CP Đồng Tiên, huyện Qùy Hợp cũng đã bị truy thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường với tổng số tiền hơn 1 tỷ 227 triệu đồng.

Theo thông tin từ Đoàn liên ngành cho biết, hôm nay 14/03/2022, Đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra các doanh nghiệp khoáng sản tiếp theo và theo đề xuất của Cục thuế tỉnh Nghệ An được tăng cường thêm 03 người tham gia đoàn để nâng cao tiến độ kiểm tra thuế. Được biết từ nay trở đi sẽ thực hiện hóa đơn điện tử, việc kiểm soát thuế sẽ tốt hơn.

Như đã đưa tin, ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3892/QĐ-UB thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành trên cơ sở đề nghị của Sở TN&MT. Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên & Môi trường làm Trưởng đoàn và có đại diện của Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Thuế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND huyện và xã nơi có hoạt động khai thác, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đơn vị có chức năng giám định, kiểm định và đo đạc, thống kê, kiểm kê khoáng sản. Cụ thể, Đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra 12 doanh nghiệp khoáng sản trên địa bàn 4 huyện: Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Nam Đàn.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn