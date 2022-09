Nghệ An: Sớm đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên hợp đồng lâu năm

Giờ học của học sinh bậc Mầm non.

Sau gần 20 năm đi làm và gắn bó với ngành Giáo dục, mức lương của anh Nguyễn Văn Chiến, nhân viên y tế của Trường Mầm non thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu vẫn là 2.480.000 đồng. Anh đang là nhân viên hợp đồng huyện và không được tăng lương theo định kỳ.

Dù là nhân viên y tế, anh Chiến phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác ở trường, kể cả sửa chữa đồ điện, sửa chữa nước và nhiều công việc “không tên, không tiền khác”. Nuôi hy vọng vào biên chế, cách đây hơn 3 năm, anh đã đăng ký một lớp Trung cấp Mầm non và sau này học lên hệ Cao đẳng sư phạm Mầm non để xin được chuyển ngạch và sớm được tuyển dụng. Mòn mỏi chờ đợi nhưng chỉ tiêu biên chế vẫn chưa thể thực hiện được. Trong khi đó, vợ chồng anh đều là giáo viên, nhà cách trường gần 20 km. Với đồng lương ít ỏi, cuộc sống hàng ngày của vợ chồng anh khá chật vật để nuôi hai con nhỏ ăn học.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, từ năm 2015 đến nay, chị Nguyễn Thị Phương Minh làm kế toán của Trường Trung học Cơ sở Hồ Tông Thốc, huyện Yên Thành. Sau 7 năm đảm nhiệm công việc, chị Minh vẫn chỉ được hưởng 85% mức lương 2,34 và không được tăng lương theo định kỳ khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nói về mong muốn của mình, chị Minh cho biết: Chị theo dõi bảng lương của cơ quan nhưng nhìn vào mức lương của giáo viên và nhân viên hợp đồng thấy rất buồn. Thậm chí có người làm văn thư ở trường 10 năm rồi nhưng lương chưa được 1,5 triệu đồng/tháng (mức lương dành cho hệ Trung cấp). Mong muốn của mọi người là sớm được tuyển dụng vào biên chế hoặc ít nhất là được tăng lương theo năm công tác để yên tâm, gắn bó với công việc.

Tìm hiểu từ các Phòng Giáo dục và Đào tạo cho thấy, việc tuyển dụng nhân viên y tế và nhân viên kế toán gặp nhiều khó khăn. Bởi vì từ năm 2015, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2378/VPCP-KGVX, ngày 8/4/2015 về công tác y tế, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục, các địa phương đều tạm dừng tuyển viên chức làm công tác y tế, kế toán tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông công lập. Trong bối cảnh trên, các nhân viên y tế, kế toán hợp đồng huyện đã chuyển sang học Trung cấp, Cao đẳng Mầm non để được chuyển vị trí công tác nhưng do chỉ tiêu biên chế có hạn nên cơ hội tuyển dụng vẫn chưa được thực hiện.

Một số địa phương có chỉ tiêu cho ngành Giáo dục nhưng vẫn đang chủ yếu ưu tiên tuyển dụng giáo viên Tiểu học (môn văn hóa), giáo viên Tin học, Tiếng Anh và chỉ tiêu dành cho các môn đặc thù như: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật. Vì vậy, cơ hội vào biên chế với các giáo viên hợp đồng huyện gặp nhiều khó khăn.

Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1.672 giáo viên hợp đồng và 268 nhân viên hợp đồng.

Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đang có 1.672 giáo viên hợp đồng và 268 nhân viên hợp đồng. Trong đó, khối Mầm non chiếm nhiều nhất với 1.521 giáo viên hợp đồng và 76 nhân viên hợp đồng; khối Tiểu học có 48 giáo viên hợp đồng và 109 nhân viên hợp đồng; khối Trung học Cơ sở có 113 giáo viên hợp đồng và 83 nhân viên hợp đồng. Đây chủ yếu là giáo viên hợp đồng các huyện. Riêng giáo viên Mầm non chủ yếu thuộc diện hợp đồng theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP, ngày 5/1/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài Chính - Bộ Nội vụ, ngày 11/3/2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTG, ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2011-2015. Theo đó, những giáo viên thuộc diện hợp đồng này (gọi tắt là diện 06-09) được hưởng chế độ tương đương như viên chức, bao gồm lương từ ngân sách, được tăng lương theo thời hạn, đóng bảo hiểm xã hội... nhưng hết tháng 12/2021, các Thông tư, Nghị định trên đã hết hiệu lực.

Điểm chung của các giáo viên và nhân viên hợp đồng đều có lương thấp, không được tăng lương và không có các khoảng phụ cấp theo quy định. Riêng giáo viên Mầm non thuộc diện 06-09 được hưởng lương và các phụ cấp tương đương như giáo viên biên chế; tuy nhiên, các quyền lợi khác để phát triển nghề nghiệp gần như không có. Từ đầu năm 2022 đến nay, sau khi chế độ hỗ trợ cho giáo viên 06-09 bị cắt, nhiều người bị gián đoạn lương trong nhiều tháng.

Để tháo gỡ khó khăn trên, hiện các giáo viên đang mong chờ số lượng biên chế hơn 2.800 giáo viên do Bộ Nội vụ mới bổ sung cho ngành giáo dục Nghệ An trong năm 2022; Trong đó, nhiều nhất là Mầm non với 2.164 biên chế, Tiểu học là 498 biên chế, Trung học Cơ sở 142 biên chế và Trung học Phổ thông là 16 biên chế, ngoài ra còn có nhân viên trong các trường học.

Về phương án tuyển dụng, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề nghị, các địa phương trong hơn 2.800 định biên được giao, tập trung giải quyết cho hơn 1.500 giáo viên Mầm non hợp đồng; sau đó, ưu tiên tuyển dụng giáo viên dạy môn mới, môn tích hợp đảm bảo triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm đến những giáo viên đã hợp đồng lâu năm và có nhiều cống hiến cho ngành Giáo dục.

Tác giả: Bích Huệ (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin tức