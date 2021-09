Nghệ An: Số lượng dự án đầu tư tăng 30,5%

9 tháng đầu năm, tổng mức đầu tư vào Nghệ An tăng gần 5 lần so với cùng kỳ

Theo Báo Nghệ An, tính đến ngày 20/9, Nghệ An đã cấp mới cho 77 dự án, điều chỉnh 102 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là hơn 21.950 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 30,5%, tổng mức đầu tư tăng gấp 4,97 lần.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Nghệ An có 1.321 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 99,16% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký hơn 13.523 tỷ đồng; có 597 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 138 doanh nghiệp so cùng kỳ 2020. Các cấp, ngành đã chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời xem xét, giải quyết thỏa đáng cho doanh nghiệp.

Có được kết quả thu hút đầu tư tích cực trên là do tỉnh đã chủ động thực hiện các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư như: Trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/5/2021); xây dựng các đề án, chính sách về thu hút đầu tư; điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn thị xã Hoàng Mai, các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc; tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Đài Loan vào tỉnh Nghệ An vào tháng 5/2021…

