Nghệ An: “Siêu dự án” tại TP Vinh bao giờ hồi sinh?

Thực trạng này khiến nhiều người lầm tưởng rằng, cánh đồng cỏ cói, ao tù nước đọng ven sông Lam thuộc xã Hưng Hoà, TP Vinh, Nghệ An nay mai sẽ trở thành khu đô thị sầm uất bởi đã có “siêu dự án” được cơ quan chức năng chấp thuận, cho triển khai.

Dự án chậm trễ

Theo ông Trần Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa thì “siêu dự án” nói trên thực tế là khu vực quy hoạch dự án “Khu đô thị và nhà ở xã hội và dự án mở rộng khu đô thị” thuộc xã Hưng Hòa, TP Vinh do Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư được tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương từ hơn 10 năm trước. Tuy nhiên, dự án sau nhiều năm vẫn “dậm chân tại chỗ” do chủ đầu tư chưa hề có động thái triển khai các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Đáng quan tâm là khâu lập hồ sơ, đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Còn theo tìm hiểu của phóng viên thì hiện nay dự án đang gặp vướng mắc lớn nhất là xác định nguồn gốc đất. Bởi qua nhiều năm, khu đất đã được người dân tiến hành canh tác, nuôi trồng thuỷ sản theo hình thức tự phát nên việc xác định đâu là đất giao khoán, đâu là đất khai hoang… Vì vậy, đến thời điểm cuối năm 2020, dự án mới chỉ tiến hành giải phóng mặt bằng được 40% mặt bằng với khoảng 70ha đất.

Chiều ngày 12/10/2021, ông Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết, dự án khu đô thị và nhà ở xã hội được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tháng 10/2010 và dự án mở rộng khu đô thị cũng được chấp thuận tháng 3/2011. Cả 2 dự án này đều do Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt – Lào làm chủ đầu tư. Tại thời điểm chấp thuận đầu tư thì thời hạn của 2 dự án là đến năm 2021.

Được biết, theo Quyết định số 4626/QĐ.UBND-CNXD ngày 7/10/2010 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chi tiết quy hoạch xây dựng 1/500 thì dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội và dự án Mở rộng khu đô thị thuộc xã Hưng Hòa, TP Vinh có tổng diện tích 156 ha. Ngày 18/7/2011, dự án cũng đã được tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận đầu tư số 2711100087 với tổng vốn đầu tư đăng ký 5.124,70 tỉ đồng.

Sau gần 7 năm, đến ngày 5/12/2018, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có văn bản số 9248/UBND-CN đồng ý về mặt chủ trương cho phép Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt - Lào và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn thực hiện các thủ tục hợp tác, thành lập pháp nhân. Theo đó, sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư dự án mới triển khai dự án sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Sáng 14/10, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Thế Trâm - Đại diện pháp luật của Tổng công ty đầu tư và hợp tác kinh tế Việt Lào nói rằng, hiện nay dự án vẫn do Tổng công ty làm chủ đầu tư và thủ tục pháp lý vẫn đầy đủ, không vướng mắc gì cả. Còn việc giải phóng mặt bằng tại dự án nói trên, ông Nguyễn Thế Trâm nói “chẳng có vấn đề gì cả và đang triển khai”.

Rao bán không chính thức

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ giữa năm 2021, trên khắp không gian mạng xã hội nhiều chủ tài khoản Facebook đã đăng tải hàng loạt các hình ảnh về “siêu dự án” quy mô hàng trăm ha ở xã Hưng Hoà, TP Vinh.

Nhiều tài khoản còn quả quyết rằng, dự án khu đô thị sinh thái có tên “Ecopark Vinh Nghệ An”, hay Ecopark Sông Lam” là nơi an cư, sinh sống lý tưởng ở khu vực ven đô thị TP Vinh trong tương lai gần.

Các trang mạng còn “vẽ” ra hàng loạt dự án như Chung cư Eco Central Park Vinh được thiết kế với kiến trúc hiện đại, thời thượng mang đậm phong cách Châu Âu đầy sang trọng và tinh tế. Chung cư Eco Central Park Vinh được dự đoán sẽ là sản phẩm đầu tư hấp dẫn bậc nhất tại khu đô thị Eco Central Park Vinh trong thời gian tới đây…

Ở một trang mạng xã hội khác cũng “nổ” rằng “Dự án khu đô thị Ecopark Vinh – Eco Central Park Vinh được quy hoạch với tổng diện tích lên đến 200ha với đa dạng hình sản phẩm bao gồm: biệt thự, chung cư, shophouse hiện đại, sang trọng và đẳng cấp”.

Chưa hết, trên mạng xã hội còn khẳng định: Tổng thể toàn bộ dự án khu đô thị Ecopark Vinh – Eco Central Park Vinh được quy hoạch nằm trọn tại xã Hưng Hòa, phía Đông thành phố Vinh. Nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố tầm 7km, cách sân bay Vinh 11km và cách biển Cửa Lò 13km nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Đặc biệt, chung cư Ecopark Vinh – Eco Central Park Vinh còn có vị trí liền kề với hồ điều hòa TP Vinh và dòng Sông Lam thơ mộng gắn liền với văn hóa, lịch sử của Nghệ An...

Vậy nhưng, qua kiểm tra thực tế, phóng viên không hề ghi nhận được bất kỳ một động thái nào về thực địa mà vị trí các CEO trên mạng xã hội đã giới thiệu.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn