Nghệ An sẽ tham dự Tọa đàm trực tuyến tìm kiếm cơ hội đầu tư thương mại với bang Haryana, Ấn Độ

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức buổi tọa đàm chu đáo, trang trọng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; tạo ấn tượng tốt về tỉnh Nghệ An. Đồng thời, nội dung buổi tọa đàm phải có trọng tâm và phù hợp với nhu cầu thực tế của Nghệ An; có sự phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ, Chính quyền bang Haryana và các bên liên quan.

Theo Kế hoạch, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và Chính quyền bang Haryana (Ấn Độ) tổ chức Tọa đàm trực tuyến tại 03 điểm cầu nhằm tìm cơ hội hợp tác đầu tư thương mại giữa tỉnh Nghệ An và bang Haryana. Tọa đàm là cơ hội để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế, chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, đặc biệt là hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An; tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp bang Haryana, Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Nghệ An; tăng cường trao đổi thương mại, hợp tác nông nghiệp và công nghệ thông tin…

Dự kiến, tọa đàm sẽ tổ chức từ 13h30-15h ngày 30/3/2022. Tại điểm cầu Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, ông Shri Pranay Verma, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam chủ trì cùng các Hiệp hội và các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam. Tại điểm cầu ở bang Haryna, Ấn Độ, Thứ trưởng chính của bang Haryana, Ấn Độ chủ trì cùng các Hiệp hội và doanh nghiệp bang Haryana, Ấn Độ.

Tại điểm cầu Nghệ An (Việt Nam), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp tại Nghệ An như: Công ty TNHH VSHIP Nghệ An, Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An, công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nghệ An…

Để tổ chức tốt buổi tọa đàm, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan triển khai tốt các nhiệm vụ được phân công.

Sở Ngoại vụ chủ trì khâu nối thông tin với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Chính quyền bang Haryana xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức Tọa đàm; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung để trao đổi với các đối tác trong Tọa đàm… Sở Công thương chuẩn bị tham luận về hợp tác thương mại giữa tỉnh Nghệ An và bang Haryana.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chuẩn bị các tài liệu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An và danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư hợp tác với Ấn Độ; thông tin về chính sách thu hút và hỗ trợ đầu tư của tỉnh (tiếng Anh) bằng bản mềm chuyển cho Sở Ngoại vụ để gửi các đối tác liên quan trước ngày 25/3/2022.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ cung cấp thông tin về tình hình hợp tác, đề xuất, định hướng hợp tác trong thời gian tới với bang Haryana gửi về Sở Ngoại vụ tổng hợp trước ngày 25/3/2022; chuẩn bị nội dung và tài liệu liên quan trong lĩnh vực phụ trách để cung cấp khi được yêu cầu tại Tọa đàm.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn