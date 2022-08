Nghệ An sẽ công khai thông tin về các dự án đầu tư chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Tại Báo cáo giám sát số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề các dự án treo, dự án chậm tiến độ và các dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có ý kiến đối với Sở Tài nguyên và Môi trường về “Công khai các dự án đã được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật đất đai;” Tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các kiến nghị đã nêu tại Báo cáo số 156/BC-HĐND ngày 06/7/2022 của Đoàn giám sát và tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, có giải pháp “không chấp thuận đầu tư dự án mới cho những chủ đầu tư vi phạm quy định của pháp luật về đất đai”. Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh có Công văn số 5569/UBND-CN giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 31/NQHĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Nghệ An. Trong đó, lưu ý tập trung chỉ đạo giải quyết các nội dung trong báo cáo giám sát số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh. Tại điểm a khoản 3 Điều 15 Quy chế phối hợp quản lý Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 quy định: “Danh mục các Dự án bị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất, chậm tiến độ sử dụng đất được đăng tải Công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành và địa phương”.