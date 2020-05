Nghệ An: Sai phạm tại Dự án kinh doanh tổng hợp và chiết nạp Gas

Chậm tiến độ gần một thập kỷ

Ngày 18/8/2010, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 3696/QĐ.UBND.CN về việc cho phép Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Cầu Hưng (có địa chỉ tại khối 2, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng Dự án Trung tâm thương mại - Siêu thị tại khu vực chân Cồn Trong, thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (nay là thị xã Hoàng Mai).

Tiếp đó ngày 26/11/2010, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 5709/QĐ.UBND.CN về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Trung tâm thương mại-Siêu thị tại thị trấn Hoàng Mai. Theo quyết định quy mô diện tích khu đất quy hoạch là 4.076m2 với các hạng mục nhà siêu thị 3 tầng, nhà kho, gara, nhà ăn, nhà nghỉ công vụ…

Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng dự án trong vòng 12 tháng và đầu tư xây dựng xong, đưa dự án vào sử dụng trong vòng 36 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Dự án Trung tâm thương mại - siêu thị do Cty Cầu Hưng được phê duyệt từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên nhiều năm sau đó, dự án này vẫn là mảnh đất trống, chủ đầu tư không triển khai bất cứ hạng mục gì. Gần 3 năm sau ngày phê duyệt quy hoạch, ông Trần Xuân Thăng – Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ thương mại Cầu Hưng (gọi tắt Cty Cầu Hưng-PV) lại có tờ trình gửi các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xin “điều chỉnh chi tiết xây dựng Trung tâm thương mại - Siêu thị thành Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và cơ sở chiết nạp ga”.

Theo như văn bản đề nghị của Giám đốc Trần Xuân Thăng thì “lý do” điều chỉnh là “do điều kiện kinh tế đang suy thoái, nhu cầu tiêu thụ các loại hàng hóa nói chung của thị trường không cao nên việc xây dựng trung tâm thương mại-siêu thị là không phù hợp”.

Ngày 20/6/2013, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 2527/QĐ.UBND về việc “phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và cơ sở chiết nạp gas của công ty THHH dịch vụ thương mại Cầu Hưng”.

Đến năm 2013, dự án “Trung tâm thương mại-siêu thị” được điều chỉnh thành “Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và cơ sở chiết nạp ga”.

Tuy nhiên, sau khi được điều chỉnh từ dự án Trung tâm thương mại-siêu thị thành Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và cơ sở chiết nạp gas, chủ đầu tư là Cty Cầu Hưng tiếp tục “ngâm” dự án, không triển khai bất cứ một hạng mục nào. Nhiều người dân, cán bộ phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai bức xúc vì khu đất “vàng” bị bỏ hoang, lãng phí về tài nguyên, phát sinh nhiều hệ lụy.

Xây dựng không phép, trái quy hoạch được phê duyệt?

Sau gần một thập kỷ chậm tiến độ, vào đầu năm 2019, Cty Cầu Hưng đã tiến hành san lấp, xây dựng các hạng mục. Tuy nhiên thật bất ngờ là sau chừng ấy năm, công ty này vẫn chưa có giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng TX Hoàng Mai còn phát hiện, ngoài xây dựng không giấy phép, chủ đầu tư còn xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt, lấn chiếm ra ngoài phạm vi ranh giới được cho phép cả trăm m2 đất.

Ngày 13/05/2019 UBND TX Hoàng Mai ban hành quyết định xử phạt Cty Cầu Hưng số tiền 40 triệu đồng, buộc chủ đầu tư đình chỉ thi công xây dựng công trình. Sau 60 ngày kể từ ngày có quyết định xử phạt, chủ đầu tư phải xuất trình giấy phép xây dựng nếu không thì bị áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với Cty Cầu Hưng vì xây dựng không có giấy phép.

Tuy nhiên, Cty này vẫn tiếp tục xây dựng thêm một số hạng mục khác, đến nay vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng. Mặc dù vậy, dự án vẫn không bị xử lý gì thêm.

Trao đổi với Pv, ông Trần Xuân Thăng- Giám đốc Cty Cầu Hưng cho hay: “Do lúc đó UBND tỉnh Nghệ An giao nếu không xây dựng thì thu hồi dự án nên tôi đã cho tiến hành xây dựng một số hạng mục cơ bản. Việc xử phạt thì chúng tôi đã chấp hành nộp phạt rồi.





Về việc xây dựng không đúng quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt năm 2013, ông Thăng cho rằng nếu xây dựng theo quy hoạch cũ thì không đúng với khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy mà Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An yêu cầu nên xây dựng theo bản vẽ điều chỉnh Quy hoạch mới năm 2018. Tuy nhiên thật lạ lùng, bản vẽ này lại chưa được UBND tỉnh Nghệ An…phê duyệt (?!).

Vì vậy, mặc dù vào đầu năm 2019, khi dự án đã tiến hành xây dựng xong một số hạng mục cơ bản như nhà điều hành, nhà chiết nạp gas, khu bồn ga, xưởng bảo dưỡng vỏ thì chủ đầu tư tiếp tục gửi tờ trình xin… điều chỉnh quy hoạch lần thứ 2(!?).

Ngày 24/01/2019, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Qúy (nay là Bí thư Tỉnh ủy) đã có văn bản số 606/UBND-CN gửi Cty Cầu Hưng, Sở Xây Dựng, UBND TX Hoàng Mai về việc “điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và cơ sở chiết nạp Gas tại phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai”.

Ngày 24/01/2019, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý (nay là bí thư tỉnh ủy) đã có văn bản số 606/UBND-CN không cho phép Cty Cầu Hưng điều chỉnh dự án vì “ngâm” dự án quá lâu.

Theo đó, văn bản 606 cho biết: “Xét đề nghị của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Cầu Hưng tại Tờ trình số 338/TTr-TT ngày 2/12/2018 về việc xin thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và chiết nạp gas tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai; Đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 57/SXD.QHKT ngày 07/01/2019, kèm hồ sơ liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý có ý kiến như sau: “Dự án Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và chiết nạp Gas tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 5790 ngày 26/11/2010 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2527 ngày 20/06/2013; Dự án chậm tiến độ đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian hoàn thành 24 tháng tại văn bản số 1590/UBND-CN ngày 16/03/2017, nhưng đến nay vẫn không triển khai thực hiện, do đó UBND tỉnh không xem xét việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

Giao UBND TX Hoàng Mai kiểm tra, yêu cầu Chủ đầu tư tập trung xây dựng dự án đưa vào hoạt động đảm bảo tiến độ được gia hạn. Nếu hết thời gian được gia hạn mà chủ đầu tư chưa hoàn thành dự án thì tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật”.

Hiện tại Cty Cầu Hưng đã xây dựng cơ bản các hạng mục, tuy nhiên không có giấy phép xây dựng cũng như trái với bản quy hoạch 1/500 được phê duyệt năm 2013.

Mặc dù văn bản của UBND tỉnh là vậy nhưng theo ông Trần Xuân Thăng – Giám đốc Cty Cầu Hưng cho rằng: “Nếu UBND tỉnh Nghệ An không phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mới thì công ty sẽ không thể tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại để đưa dự án vào hoạt động vì quy hoạch cũ không đảm bảo an toàn về PCCC. Mới đây, tôi nghe nói UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho Sở Xây dựng, Sở Công thương, Phòng Cảnh sát PCCC tham mưu tỉnh trả lời doanh nghiệp có điều chỉnh được hay không?”.

Theo ông Thăng, điều chỉnh lần này chỉ nhằm mục đích là đảm bảo về công tác PCCC chứ không thay đổi về quy mô, diện tích hay ngành nghề kinh doanh. “Đáng lẽ đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khi phê duyệt dự án các cơ quan ban ngành cũng như UBND tỉnh phải lấy ý kiến bên phòng cháy chữa cháy đã đủ điều kiện hay chưa tuy nhiên lại duyệt luôn. Vì vậy Quyết định phê duyệt điều chỉnh số 2527 ngày 20/06/2013 của UBND tỉnh Nghệ An không đảm bảo về PCCC, phải điều chỉnh lại mới phù hợp”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Sơn – Trưởng phòng QLĐT thị xã Hoàng Mai cho biết: “Về việc xây dựng không phép, sau khi kiểm tra, xác minh, UBND thị xã Hoàng Mai đã ra quyết định xử phạt công ty 40 triệu đồng. Hiện tại dự án đang tạm dừng để chờ ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An. Nói chung khi đầy đủ hồ sơ pháp lý thì công ty mới được tiến hành xây dựng tiếp, còn nếu không chấp hành sẽ bị xử lý”.

Bản quy hoạch mới năm 2018 chưa được UBND tỉnh… phê duyệt nhưng Cty Cầu Hưng đã tiến hành làm xong cơ bản các hạng mục.

Còn về vấn đề Cty Cầu Hưng lấn chiếm hàng trăm m2 đất công, ông Phạm Văn Hào, trưởng phòng TN-MT TX Hoàng Mai cho biết: “Sau khi kiểm tra, phát hiện sai phạm chúng tôi đã chỉ đạo phường Quỳnh Thiện lập hồ sơ xử lý. Hiện tại đã ban hành quyết định xử phạt, tuy nhiên việc khắc phục hậu quả là múc phần đất lấn chiếm, trả lại mặt bằng chưa được như cũ nên chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị làm đến nơi tới chốn”.

Theo các nhà đầu tư cho biết thì khu đất hơn 4.000m2 mà Cty Cầu Hưng đang sở hữu hiện tại là khu “đất vàng” tại trung tâm TX Hoàng Mai, có giá trị sinh lời cao.

Nhưng đã gần một thập kỷ trôi qua, Dự án này vẫn không được hoàn thành đưa vào hoạt động, gây lãng phí tài nguyên đất đai cũng như quá trình thu thuế, phí của nhà nước.

