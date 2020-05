Nghệ An: Lắp camera an ninh chống “đi đêm” trong đấu giá đất

Thời gian qua, thực tế hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại Nghệ An vẫn còn tồn tại một số bất cập như: chưa lựa chọn hình thức đấu giá gián tiếp hoặc đã lựa chọn nhưng việc tổ chức triển khai chưa quyết liệt, chặt chẽ; chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để hiện tượng tiết lộ thông tin khách hàng tham gia đấu giá… dẫn đến hiệu quả đấu giá chưa cao.

Nhằm nâng cao hiệu quả đấu giá QSDĐ, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung của Luật Đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước, quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động đấu giá QSDĐ để có sự chấn chỉnh kịp thời; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, người tham gia đấu giá và những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản.

Cùng với đó, chỉ đạo, giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; đăng tải thông tin cuộc đấu giá lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Bộ Tư pháp để cho các cá nhân, tổ chức có thêm thông tin đăng ký tham gia đấu giá…

Một phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Tài chính tham mưu đấu giá chuyển nhượng QSDĐ, bán đấu giá tài sản trên đất đối với đất thuộc phạm vi sắp xếp lại cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc đấu giá QSDĐ khi được UBND tỉnh giao đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách, trình tự thủ tục tạo quỹ đất sạch và quản lý khai thác quỹ đất công để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh…

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Công an cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự tại các cuộc đấu giá QSDĐ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã áp dụng hình thức đấu giá gián tiếp để đấu giá QSDĐ thuộc thẩm quyền đấu giá của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh từ thời điểm văn bản này ban hành...

Ngoài ra, nhằm công khai, minh bạch trong quá trình đấu giá, đồng thời có căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm các quy định pháp luật, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị tổ chức đấu giá phải lắp đặt toàn bộ hệ thống camera an ninh trước khi tổ chức các cuộc đấu giá.

Tác giả: Thụy Bình

Nguồn tin: khoahocdoisong.vn