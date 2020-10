Nghệ An: Rú Nguộc lại sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 46 cấm phương tiện qua lại

Chiều 31/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Phương, Chi cục trưởng Cục quản lý đường bộ 2.2 cho biết, trên Quốc lộ 46 đoạn qua rú Nguộc, huyện Thanh Chương (Nghệ An) lại tiếp tục vừa bị sạt lở.

Khối lượng đất đá lớn lại tràn xuống đường, các đơn vị quản lý đang tích cực khắc phục. Hiện tại, Quốc lộ 46 đoạn qua địa điểm trên đang cấm các phương tiện để đảm bảo an toàn.

Hiện trường sạt lở ngày 31/10 tại rú Nguộc, huyện Thanh Chương (Nghệ An)

Hàng trăm khối đất, đá sạt lở xuống Quốc lộ 46

Đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục huy động thêm máy móc để khắc phục vụ sạt lở ngày 31/10

Trước đó, rạng sáng 30/10, trên Quốc lộ 46 đoạn qua rú Nguộc, huyện Thanh Chương xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất đá lớn tràn xuống đường chia cắt hoàn toàn Quốc lộ 46.

Đơn vị quản lý đường bộ khắc phục vụ sạt lở hôm qua ngày 30/10

Đơn vị Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 470 đã huy động 5 máy xúc, máy ủi làm việc hơn 12 giờ mới có thể thông đường.

Tuy nhiên, vụ sạt lở sáng nay tuyến đường lại tiếp tục bị chia cắt, các đơn vị đang tiếp tục khắc phục để thông tuyến.

Quốc lộ 46 đoạn qua rú Nguộc địa hình rất phức tạp, một bên núi dựng đứng, một bên sông nước chảy xiết. Những ngày mưa lớn, cơ quan chức năng khuyến cáo phương tiện và người dân hạn chế đi qua đoạn đường này.

Những ngày qua, tại tỉnh Nghệ An, từ 29/10 đến ngày 31/10, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trên địa bàn có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến: 200 - 300 mm/đợt, có nơi 400 - 500 mm/đợt.

Trên địa bàn dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng trung du và miền núi (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Quế Phong Quỳ Châu), ngập úng ở đô thị và các vùng trũng (TP Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc).

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn