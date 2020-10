Nghệ An: Quay video đăng lên mạng để tuyển thành viên, nhóm 'quái xế' bị triệu tập

Theo tin tức từ VOV, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện có một nhóm thanh, thiếu niên là học sinh của một số trường THPT trên địa bàn huyện thường xuyên tụ tập để “đua xe”, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu”, thả cả hai tay khi đang điều khiển xe máy. Đặc biệt nhóm “quái xế” này còn quay lại quá trình vi phạm đăng tải lên mạng xã hội để “tuyển thành viên”.

Nhóm đối tượng này thường xuyên tập trung chạy trên dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực thị trấn huyện Tân Kỳ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng xác minh và triệu tập làm việc với các đối tượng, tạm giữ các phương tiện có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai báo nguyên nhân của sự việc trên là do tâm lý thích thể hiện, đồng thời nhận thức được lỗi và kí cam kết sẽ không tái phạm.

Chân dung nhóm quái xế. Ảnh: VOV

Trước đây, Nghệ An từng bắt nhóm "quái xế" có hành vi tháo biển số, đầu trần chạy tốc độ cao. Khoảng 16h30 chiều 7/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT - Trật tự, Công an TP Vinh (Nghệ An) phát hiện nhiều nam nữ đi xe máy khi không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương, không biển số.

Thậm chí, nhóm này còn đi xe ngược chiều, chạy tốc độ cao gây nguy hiểm cho người khác. Đội CSGT - Trật tự TP Vinh tổ chức chặn xe và đưa 6 đối tượng (4 nam, 2 nữ) về trụ sở làm việc.

Nhóm thanh thiếu niên này ở trong độ tuổi từ 15-20, đa phần trú tại TP Vinh. Tất cả đều không có giấy phép lái xe và đăng ký xe.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongplus.vn